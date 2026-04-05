ইবিএলের গ্রাহকদের বিমা সেবা দেবে শান্তা লাইফ

ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল) ও শান্তা লাইফ ইনস্যুরেন্স যৌথভাবে ব্যাংকাস্যুরেন্স পণ্য ও সেবা চালু করেছে। ফলে ইবিএলের গ্রাহকেরা এখন থেকে সরাসরি ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে জীবনবিমা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় ইবিএলের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ সেবার উদ্বোধন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ব্যাংকটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উদ্যোগটি দেশের ব্যাংকিং ও বিমা খাতের মধ্যে সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য বিমা সেবাকে আরও সহজলভ্য করে তুলবে। ব্যাংকাস্যুরেন্স উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গ্রাহকদের জন্য সহজলভ্য আর্থিক সুরক্ষা ও দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে সমন্বিত আর্থিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করা। ইবিএলের শক্তিশালী ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্ম এবং শান্তা লাইফ ইনস্যুরেন্সের জীবনবিমা খাতে অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এই অংশীদারত্ব ব্যক্তি ও পরিবারের আর্থিক পরিকল্পনার সুযোগকে আরও সম্প্রসারিত করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে শান্তা লাইফ ইনস্যুরেন্সেরের পরিচালক আরিফ খান ও এম আনিসুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাফিস আখতার আহমেদ এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক খুরশেদ কাইসার, ইবিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী রেজা ইফতেখার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম খোরশেদ আনোয়ার, প্রধান তথ্য ও প্রযুক্তি কর্মকর্তা জাহিদুল হক, হেড অব লায়াবিলিটি অ্যান্ড ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট শারমিন আতিকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। '