করপোরেট সংবাদ

কমলাফুল ফার্মেসি চালু করবে সিটি ব্যাংক ও ইউএনএফপিএ 

বাণিজ্য ডেস্ক
নারীর ক্ষমতায়ন এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কমলাফুল ফার্মেসি চালু করবে সিটি ব্যাংক ও ইউএনএফপিএ। প্রতিষ্ঠান দুটি যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে। এ জন্য গতকাল মঙ্গলবার সিটি ব্যাংক ও ইউএনএফপিএ চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। সিটি ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তরুণীদের ফার্মেসি সহকারী হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ বিষয়ে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার চুক্তিতে সই করেন ইউএনএফপিএর বাংলাদেশের প্রতিনিধি ক্যাথরিন ব্রিন কামকং এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মাহিয়া জুনেদ, ব্র্যান্ড ও মার্কেটিং প্রধান শাহরিয়ার জামিল খান, ইউএনএফপিএর স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান বিভাবেন্দ্র সিং রাঘুবংশী, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ গুলালেক সোলতানোভাসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। 

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এই উদ্যোগটি ইউএনএফপিএ পরিচালিত পাইলট কমলাফুল ফার্মেসি প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে গড়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এই প্রকল্প পরিচালিত হয়। পাইলট প্রকল্পের সাফল্যের পর সিটি ব্যাংক এটি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে নারীর কর্মসংস্থান বাড়বে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

