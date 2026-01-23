নতুন পণ্য বাজারজাত শুরু করেছে স্কয়ার টয়লেট্রিজ

‘সাহসী লড়াইয়ে, লক্ষ্য ছাড়িয়ে’—স্লোগানে স্কয়ার টয়লেট্রিজের বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন সম্প্রতি কক্সবাজারের হোটেল সি প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বেশ কয়েকটি নতুন পণ্যের বাজারজাতের উদ্বোধন করা হয়।
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্কয়ার টয়লেট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) অঞ্জন চৌধুরী। আরও উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার টয়লেট্রিজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মালিক মোহাম্মদ সাঈদ, নির্বাহী পরিচালক মো. গোলাম কিবরিয়া প্রমুখ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ও দেশের জনপ্রিয় নায়ক শাকিব খান। সম্মেলনে অংশ নেন স্কয়ার ট্রয়লেট্রিজ পরিবারের ১ হাজার ৬০০ সদস্য। স্কয়ার টয়লেট্রিজের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
সম্মেলনে স্কয়ার টয়লেট্রিজের এমডি অঞ্জন চৌধুরী বলেন, সবার জন্য ২০২৫ সালটি চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও দায়িত্বশীলতার ফলে বছরটি সাফল্যের সঙ্গে শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যের ধারা নতুন বছরেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
এই সম্মেলনে স্কয়ার টয়লেট্রিজের ব্র্যান্ডগুলোর একাধিক নতুন পণ্যের বাজারজাত কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড মেরিল, মিল্ক সোপ বার, ভিটামিন-সি সোপ বারের পর স্কয়ার বাজারে এনেছে মেরিল সিরাম সোপ বার। এ ছাড়া মেরিল ময়েশ্চারাইজিং শাওয়ার জেলের একটি নতুন পণ্যও বাজারে এসেছে। স্কয়ারের ওরাল কেয়ার ব্র্যান্ড হোয়াইট প্লাস বাজারে নিয়ে এসেছে ১০ শতাংশ বেকিং সোডা টুথপেস্ট।
বাজারের পাউডার ফর্মের ইনস্ট্যান্ট ড্রিংকে প্রায় ৯৪ শতাংশই চিনি। তাই স্বাস্থ্যসচেতন ভোক্তাদের কথা মাথায় রেখে স্কয়ারের ব্র্যান্ড জিরোক্যাল পাউডার ফর্মের ইনস্ট্যান্ট ড্রিংক বাজারে নিয়ে এসেছে। মেয়েদের ত্বকের যত্নে সিরাম একটি জনপ্রিয় পণ্য। তাই ট্রেন্ডিং ব্র্যান্ড রিভাইভ নিয়ে এসেছে সাশ্রয়ী দামে রিভাইভ গ্লাস স্কিন সিরাম রেঞ্জ, যা আধুনিক ত্বকচর্চার চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
স্কয়ারের ন্যাচারাল ওয়েলনেস ব্র্যান্ড মায়া নিয়ে এসেছে রিয়েল পার্সিয়ান স্যাফরন ও দামাস্কাস রোজ দিয়ে তৈরি টোনার, ফেস জেল ও ফেসওয়াশ। বাজারে প্রচলিত কেমিক্যাল-হেভি হেয়ার সিরামের বিকল্প হিসেবে ভোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদি উপকার ও চুলের বৃদ্ধির জন্য মায়া বাজারজাত শুরু করেছে হারবাল অ্যাকটিভ সমৃদ্ধ ইনোভেটিভ অল-ন্যাচারাল হেয়ার গ্রোথ স্ক্যাল্প সিরাম।
দিনব্যাপী সম্মেলনে স্কয়ার টয়লেট্রিজের এমডি অঞ্জন চৌধুরী বছরের সেরা বিক্রয়কর্মীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।