করপোরেট সংবাদ

ট্রপিক্যাল হোমসের মেগা প্রকল্পের নকশা করবেন রফিক আজম

বাণিজ্য ডেস্ক
প্রাইম ব্যাংকের সিইও হাসান ও. রশীদ এবং আইসিডিডিআরবির নির্বাহী পরিচালক তাহমীদ আহমেদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটি চুক্তিতে সই করেন
ছবি: প্রাইম ব্যাংকের সৌজন্যে

দেশের অন্যতম আবাসন প্রতিষ্ঠান ট্রপিক্যাল হোমস লিমিটেড ও খ্যাতনামা স্থপতি মো. রফিক আজমের (শতত্ত্ব আর্কিটেকচার) মধ্যে একটি ডিজাইন বা নকশা প্রণয়নবিষয়ক চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় ট্রপিক্যাল হোমসের ‘ট্রপিক্যাল লেকফ্রন্ট রেসিডেন্স’ নামক মেগা আবাসিক প্রকল্পের স্থাপত্য ডিজাইন বা নকশা প্রণয়ন করবেন স্থপতি মো. রফিক আজম। এই আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা হবে ৫১ কাঠা জমির ওপর, যা রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত।

ট্রপিক্যাল হোমস লিমিটেড এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, চুক্তি স্বাক্ষরের পর স্থপতি মো. রফিক আজম তাঁর দলসহ প্রকল্প সাইট বা এলাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ভবনের নকশা ও ধারণা নিয়ে জমির মালিকসহ ট্রপিক্যাল হোমসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও পরিচালকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন।

আরও পড়ুন