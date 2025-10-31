অ্যাঞ্জেলিক এয়ার ফ্রেশনারের দুটি নতুন ভেরিয়েন্ট বাজারে

অ্যাঞ্জেলিক ফ্রেশ এয়ার ফ্রেশনারের নতুন দুটি ভেরিয়েন্ট বাজারে এনেছে এসসি জনসন প্রাইভেট লিমিটেড। সম্প্রতি ঢাকায় এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওয়াইল্ড ল্যাভেন্ডার ও ফ্রেশ লেমন নামে নতুন দুটি ভেরিয়েন্টের বাজারজাত কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। কোম্পানিটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অ্যাঞ্জেলিক ফ্রেশ এয়ার ফ্রেশনার বাংলাদেশের এয়ার ফ্রেশনার শ্রেণিতে শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড। কোম্পানিটি ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চমানের সুগন্ধ সরবরাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নতুন ভেরিয়েন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোম্পানির প্রতিনিধিরা এসব ভেরিয়েন্টের বিশেষত্ব তুলে ধরেন। কোম্পানি জানিয়েছে, ওয়াইল্ড ল্যাভেন্ডার—ল্যাভেন্ডার, জেসমিন এবং ভ্যানিলা ফুলের মিশ্রণে তৈরি। আর ফ্রেশ লেমন—তাজা লেবু, গার্ডেনিয়া এবং মাস্ক ফুলের সুগন্ধে সমৃদ্ধ। দুই ভেরিয়েন্টই যেকোনো পরিবেশকে মুহূর্তেই সতেজ ও আনন্দময় করে তোলে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, বাংলাদেশে এসসি জনসনের অংশীদার এসিআই। অনুষ্ঠানে এসিআইয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা নতুন ভেরিয়েন্টগুলোর বাজার সম্ভাবনা নিয়ে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন, ওয়াইল্ড ল্যাভেন্ডার এবং ফ্রেশ লেমনের পরিশীলিত ও আকর্ষণীয় সুগন্ধ ভোক্তাদের মন জয় করবে এবং দ্রুত বাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করবে।
অনুষ্ঠানে এসসি জনসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কান্ট্রি ম্যানেজার শাফায়েত ইউসুফ ও বিপণন বিভাগের প্রধান সুকুমার সরকার, এসিআই লিমিটেডের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান ব্যবসায় কর্মকর্তা কামরুল হাসান, বিক্রয় বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ আলীসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।