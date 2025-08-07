বাম দিক থেকে রবির জেনারেল ম্যানেজার তানভীর আলম চৌধুরী, প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার জাবেদ সুলতান পিয়াস, রবির সিনিয়র ম্যানেজার উম্মে খায়রুন ইসলাম, রবির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার তারেক মোহাম্মদ এনামুল হক, রবির অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর মো. সানজিদ হোসাইন, হেড অফ রবি মার্কেটিং মুহাম্মদ শওকত কাদের চৌধুরী, চরকির সিইও রেদওয়ান রনি, চরকির হেড অব কনটেন্ট অপারেশন অ্যান্ড কমার্শিয়াল মাসুদুল আমিন রিন্তু ও চরকির হেড অব মার্কেটিং অ্যান্ড গ্রোথ ফয়সাল রহমান
বাম দিক থেকে রবির জেনারেল ম্যানেজার তানভীর আলম চৌধুরী, প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার জাবেদ সুলতান পিয়াস, রবির সিনিয়র ম্যানেজার উম্মে খায়রুন ইসলাম, রবির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার তারেক মোহাম্মদ এনামুল হক, রবির অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর মো. সানজিদ হোসাইন, হেড অফ রবি মার্কেটিং মুহাম্মদ শওকত কাদের চৌধুরী, চরকির সিইও রেদওয়ান রনি, চরকির হেড অব কনটেন্ট অপারেশন অ্যান্ড কমার্শিয়াল মাসুদুল আমিন রিন্তু ও চরকির হেড অব মার্কেটিং অ্যান্ড গ্রোথ ফয়সাল রহমান
করপোরেট সংবাদ

রবি রিচার্জেই চরকিতে দেখা যাবে উৎসব–তাণ্ডব

বাণিজ্য ডেস্ক

দেশের অন্যতম বৃহৎ মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর রবি গ্রাহকদের ‘এক টিকিটে দুই মুভি’ দেখার সুযোগ দিচ্ছে। ঈদুল আজহায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া সিনেমা দুটি রবি গ্রাহকেরা দেখতে পারবেন মাত্র ১৮ টাকায়। প্রথমবারের মতো গ্রাহকদের জন্য এমন সেবা নিয়ে এল মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর প্রতিষ্ঠানটি।  

মুভি প্যাক কেনার লিংক

মাই রবি অ্যাপ, রিচার্জ, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (বিকাশ, নগদ), ইউএসএসডির মতো একাধিক রবি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১৮ টাকার মুভি প্যাক কিনলেই পাওয়া যাবে ৩০ দিনের সাবস্ক্রিপশন। অর্থাৎ মুভি প্যাক কেনার দিন থেকে পরের ৩০ দিনের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে দেখা যাবে ‘উৎসব’ ও ‘তাণ্ডব’। ৭ আগস্ট থেকে চালু হয়েছে অফারটি, চলবে দুই মাস। খবর বিজ্ঞপ্তি

৬ আগস্ট রাত ১২টা ১ মিনিটে (৭ আগস্ট) ‘উৎসব’ ও ‘তাণ্ডব’ দেশের জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পেয়েছে। চরকি সাবস্ক্রাইবাররা নিয়মিত প্রক্রিয়ায় সিনেমা দুটি দেখতে পাবেন। যাঁরা সাবস্ক্রাইবার নন, তাঁরাও রবির মুভি প্যাক কিনে দেখতে পাবেন ‘উৎসব’ ও ‘তাণ্ডব’।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৬ আগস্ট বুধবার সন্ধ্যায় রবি ও চরকির মধ্যে এ বিষয়ে চুক্তি সই হয়। চরকি কার্যালয়ে আয়োজিত চুক্তি সই অনুষ্ঠানে রবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিপণন প্রধান মুহাম্মদ শওকত কাদের চৌধুরী, সহযোগী পরিচালক মো. সানজিদ হোসাইন, জ্যেষ্ঠ মহাব্যবস্থাপক তারেক মোহাম্মদ এনামুল হক। চরকির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সিইও রেদওয়ান রনি, হেড অব কনটেন্ট অপারেশন অ্যান্ড কমার্শিয়াল মাসুদুল আমিন রিন্তু, বিপণন ও প্রবৃদ্ধি প্রধান ফয়সাল রহমান, প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার জাবেদ সুলতান পিয়াস প্রমুখ।

হেড অব রবি মার্কেটিং মুহাম্মদ শওকত কাদের চৌধুরী বলেন, ‘রবি তার গ্রাহকদের সব সময় প্রিমিয়াম সেবা দিয়ে আসছে। তারই অংশ হিসেবে গ্রাহকদের প্রিমিয়াম বিনোদনের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই। ডিজিটাল মাধ্যমে সারা দেশের রবি গ্রাহকেরা যেন সাশ্রয়ী মূল্যে সিনেমা দুটি উপভোগ করতে পারেন, সেই উদ্যোগ নিয়েছি আমরা।’
চরকির সিইও রেদওয়ান রনি বলেন, ‘“উৎসব” ও “তাণ্ডব” দেখে ভালো লাগার কথা জানিয়েছেন দর্শকেরা। সিনেমা দুটি নগরের প্রেক্ষাগৃহে অনেক দর্শক দেখলেও জেলা শহর, মফস্‌সলের দর্শকেরা দেখতে পারেননি। রবির মাধ্যমে এই সিনেমা দুটি পৌঁছে যাবে বাংলা কনটেন্টের দর্শকদের হাতের মুঠোয়। আশা করছি, উৎসব আর তাণ্ডবে বুঁদ হয়ে থাকবেন দর্শকেরা।’  

স্ট্রিম করুন

ব্র্যাক ব্যাংক প্রেজেন্টস ‘উৎসব’ পাওয়ার্ড বাই এডিসন রিয়েল এস্টেট সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন তানিম নূর। সিনেমায় অভিনয় করেছেন জাহিদ হাসান, জয়া আহসান, অপি করিম, চঞ্চল চৌধুরী, আফসানা মিমি, তারিক আনাম খান, আজাদ আবুল কালাম, ইন্তেখাব দিনার, সুনেরাহ বিনতে কামাল, সৌম্য জ্যোতি, সাদিয়া আয়মানসহ অনেকে। অন্যদিকে রায়হান রাফী পরিচালিত সিনেমাটি ‘তাণ্ডব’ সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে এসভিএফ আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড। সহপ্রযোজনায় আছে দেশের জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি। নির্মাণ সহযোগিতা করেছে দীপ্ত।

আরও পড়ুন