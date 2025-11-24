কনিকা মিনোল্টার ৩টি নতুন পণ্য সিরিজ উদ্বোধন

গত শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পণ্য সিরিজটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
দেশের বাজারে জাপানের ডিজিটাল প্রিন্টিং মেশিন প্রস্তুতকারক কনিকা মিনোল্টার তিনটি নতুন পণ্য সিরিজ এসেছে। গত শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পণ্য সিরিজটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
কনিকা মিনোল্টা ও তাদের বাংলাদেশি অংশীদার জিশান গ্রুপ যৌথভাবে এই পণ্য সিরিজের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে একটি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জিশান গ্রুপ এ তথ্য জানিয়েছে।
অনুষ্ঠানে কনিকা মিনোল্টা ডিজিটাল টেকনোলজির আঞ্চলিক বিক্রয় ও বিপণন মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফ্রান্সিস চুয়া এবং জিশান গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শাহাব উদ্দিন খান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) জোয়ানা শাহাব খান, পরিচালক জিশান শাহাব খানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া দেশের সরকারি ও বেসরকারি খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনুষ্ঠানে মোড়ক উন্মোচন হওয়া কনিকা মিনোল্টার তিনটি নতুন সিরিজের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য, সম্ভাবনা ও অগ্রগতি নিয়ে কনিকা মিনোল্টার বিশেষজ্ঞরা বিশেষ উপস্থাপনা দেন। তাঁরা প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং শিল্পে চলমান ডিজিটাল রূপান্তর তুলে ধরেন। এ ছাড়া একটি বিশেষ প্যানেল আলোচনায় আন্তর্জাতিক ডিজিটাল প্রিন্টিং ট্রেন্ড, বাংলাদেশের বাজারে এর সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ এবং খাতটির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কৌশল নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মতবিনিময় করেন।
সেমিনারের শেষ অংশে নতুন সিরিজের লাইভ ডেমোসহ বিভিন্ন প্রকার প্রিন্টিং প্রোটোটাইপের প্রদর্শনী এবং কনিকা মিনোল্টার সর্বশেষ প্রযুক্তি উপস্থাপন করা হয়।