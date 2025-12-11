তরুণদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বাড়াতে কাজ করছে ব্র্যাক ও মেটলাইফ ফাউন্ডেশন

তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে রংপুরে ‘ক্যারিয়ার হাব’ চালু করেছে ব্র্যাক। মেটলাইফ ফাউন্ডেশনের অংশীদারত্বে গড়ে ওঠা এ ওয়ান-স্টপ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্থানীয় তরুণদের চাকরি প্রস্তুতি, ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে।
ব্র্যাক জানায়, ক্যারিয়ার হাবের মাধ্যমে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, চাকরির প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ, জলবায়ু সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষা এবং নিয়োগদাতাদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা দেওয়া হবে। উদ্যোগটির মাধ্যমে সরাসরি ৩ হাজার তরুণ-তরুণী উপকৃত হবেন বলে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে।
এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ব্র্যাকের স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসডিপি), যার লক্ষ্য তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নকে তাদের ক্যারিয়ার লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করা। ব্র্যাক বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় নিয়োগদাতাদের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে শিক্ষা ও শ্রমবাজারের মধ্যকার সক্ষমতার ব্যবধান কমিয়ে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে টেকসই ভূমিকা রাখবে এই হাব।
মেটলাইফ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তরুণদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে এ অংশীদারত্ব গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলেও প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখ করে।