সিরামিক এক্সপো উপলক্ষে ডিবিএলের সৌজন্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

সিরামিক এক্সপো উপলক্ষে আগত বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেললেন দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপের কর্মকর্তারা। গত বুধবার সন্ধ্যায় ডিবিএল সিরামিকসের সৌজন্যে ঢাকার মাদানি অ্যাভিনিউর শেফস টেবিল কোর্টসাইডে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। ডিবিএল গ্রুপের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রীতি ফুটবল ম্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো ও দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশের চেয়ারপারসন নুরিয়া লপেজ, ডিবিএল গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান এম এ রহিম, ডিএমডি এম এ কাদেরসহ ডিবিএল গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও এক্সপো উপলক্ষে আগত বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।
ম্যাচ শেষে ডিবিএল সিরামিকসের প্রধান ব্যবসায় কর্মকর্তা মোহাম্মদ বায়েজিদ বাশার বলেন, ‘এই আয়োজনে আমাদের উদ্দেশ্য শুধু খেলা নয়, বরং বিদেশি অতিথিদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি ও মজবুত করা। আমরা আশা করি, এ ধরনের ম্যাচ আমাদের ব্যবসায়িক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও সহযোগিতা করবে।’
বিদেশি অতিথিরা এ ধরনের আয়োজনের জন্য ডিবিএল গ্রুপ ও তাদের কর্মকর্তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ম্যাচ শেষে ডিবিএলের কর্মকর্তা ও বিদেশি অতিথিরা একে অপরের সংস্কৃতি ও ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।