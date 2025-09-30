বাংলাদেশ লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিএলএফসিএ) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। বিএলএফসিএর প্রতিনিধিদলে ছিলেন এর চেয়ারম্যান এম জামাল উদ্দিন, দুই ভাইস চেয়ারম্যান কান্তি কুমার সাহা, কাইসার হামিদ প্রমুখ
করপোরেট সংবাদ

গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক বিএলএফসিএ নেতাদের

বাণিজ্য ডেস্ক

বাংলাদেশ লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিএলএফসিএ) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। চেয়ারম্যান এম জামাল উদ্দিন, দুই ভাইস চেয়ারম্যান কান্তি কুমার সাহা ও কাইসার হামিদের নেতৃত্বে বিএলএফসিএর নেতারা এ সাক্ষাৎ করেন। বিএলএফসিএ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মো. জাকির হোসেন চৌধুরী, গভর্নরের উপদেষ্টা মো. আহসান উল্লাহ, নির্বাহী পরিচালক মো. আমির উদ্দিন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের (ডিএফআইএম) পরিচালক গৌতম কুমার ঘোষসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

