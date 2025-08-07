এনআরবি ব্যাংক তাদের ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করেছে। সম্প্রতি রাজধানীতে ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ে কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করা হয়। এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) তারেক রিয়াজ খানসহ পরিচালকেরা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে এনআরবি ব্যাংক।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এনআরবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ বলেন, ‘গ্রাহক, শেয়ারধারী ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসহ সব কর্মকর্তা দীর্ঘ সময় ব্যাংকের পাশে থাকার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য এনআরবি ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আগামী তিন বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করব।’
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে এনআরবি ব্যাংকের নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এ কে এম মিজানুর রহমান; ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান শেখ মো. সেলিম; স্বতন্ত্র পরিচালক ফেরদৌস আরা বেগম, এস কে মতিউর রহমান ও শরিফ নরুল আহকাম এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও শাখা ব্যবস্থাপকেরা উপস্থিত ছিলেন।
এনআরবি ব্যাংক বাংলাদেশের চতুর্থ প্রজন্মের একটি ব্যাংক। ২০১৩ সালের ৪ আগস্ট ব্যাংকটি কার্যক্রম শুরু করে। গত বছরের শেষে এই ব্যাংকের মোট আমানত ছিল ৭ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা। ২০২৩ সালে যা ছিল ৬ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা। গত বছরে ব্যাংকটির শেয়ারপ্রতি আয় ছিল ১১ পয়সা, যা ২০২৩ সালে ছিল ১ টাকা ৩৪ পয়সা।