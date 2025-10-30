ইসোয়াতিনির অনারারি কনসাল নিয়োগ

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে মোরশেদুল আলম চাকলাদারকে বাংলাদেশে ইসোয়াতিনির (সাবেক সোয়াজিল্যান্ড) অনারারি কনসাল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ১৯ অক্টোবর রাজা মসোয়াতি তৃতীয়ের কর্তৃত্বে ইসোয়াতিনির রাজকীয় সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই নিয়োগ প্রদান করে।
বাংলাদেশ সরকার অফিশিয়াল এক্সিকিউটর জারি করে পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং মোরশেদুল আলম চাকলাদারকে বাংলাদেশের মধ্যে ইসোয়াতিনির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার এবং কনস্যুলার দায়িত্ব পালনের অনুমতি দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূল দায়িত্বের মধ্যে থাকবে বাণিজ্য মিশনগুলোকে সহজতর করা, পর্যটন প্রচার করা, বাংলাদেশে ইসোয়াতিনির নাগরিকদের সহায়তা করা এবং মানুষের যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।
ইসোয়াতিনি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র। ইসোয়াতিনি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, কয়লা ও সোনার খনি, শিক্ষা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য পরিচিত। এটি দক্ষিণ আফ্রিকান উন্নয়ন সম্প্রদায় এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য। দেশের অর্থনীতি কৃষি, উৎপাদন এবং ক্রমবর্ধমান পরিষেবা খাত দ্বারা চালিত।