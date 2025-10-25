ব্র্যাক ব্যাংক ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিকে ব্যাংকিং সেবা দেবে

দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির কর্মকর্তাদের কাস্টমাইজড এমপ্লয়ি ব্যাংকিং সেবা দেবে ব্র্যাক ব্যাংক। এ ব্যাপারে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্প্রতি একটি চুক্তি হয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্র্যাক ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই চুক্তির আওতায় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির কর্মকর্তারা ব্র্যাক ব্যাংকের আকর্ষণীয়, ঝামেলাহীন ও সুবিধাজনক ব্যাংকিং সেবা উপভোগ করবেন, যেখানে রয়েছে স্যালারি অ্যাকাউন্ট, মাল্টি-কারেন্সি ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ঋণসুবিধা, ডিপিএস, ফিক্সড ডিপোজিটসহ আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা।
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এবং ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) তারেক রেফাত উল্লাহ খান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এ সময় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক শামস রহমান, ট্রেজারার ইশফাক ইলাহী চৌধুরী, অর্থ পরিচালক তোহিদুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার মাশফিকুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ব্র্যাক ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ও রিটেইল ব্যাংকিংয়ের প্রধান মো. মাহীয়ুল ইসলাম, ডিএমডি ও হেড অব ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউশ নেটওয়ার্ক শেখ মোহাম্মদ আশফাক, হেড অব এমপ্লয়ি ব্যাংকিং এ কে এম শাহাদুল ইসলাম, হেড অব প্রিমিয়াম ব্যাংকিং সৈয়দ মাহিন জুবাইদ, মতিঝিল শাখার ব্যবস্থাপক সৈয়দা মাহজাবিন, হেড অব এমপ্লয়ি ব্যাংকিং প্রপোজিশন ও সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার জেবুন নাহার।
ব্র্যাক ব্যাংক জানায়, উদ্ভাবনী ও সুবিধাজনক আর্থিক সেবার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির ব্যাপারে তাদের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তারই প্রতিফলন হচ্ছে এই চুক্তি। ব্র্যাক ব্যাংক আধুনিক ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের দৈনন্দিন ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ ও কার্যকর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।