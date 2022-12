আকিজের ব্রেইল টাইলস স্থাপন

এই পৃথিবীর সুন্দর দৃশ্য থেকে দৃষ্টিহীনরা বঞ্চিত। নিত্যদিনের চলাচলের জন্য তাদের অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অথচ ব্রেইলের মাধ্যমে তাদের এই নির্ভরশীলতা দূর করা যায়। ব্রেইল টাইলসে স্পর্শ করে দৃষ্টিহীনরা সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়ে অন্যের সাহায্য ছাড়াই চলাচল করতে পারে।

তাদের কথা চিন্তা করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২-এ আকিজ সিরামিকস্ ও ক্যারটকম লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে 'Let The Walls Be Language Friendly' নামে একটি ক্যাম্পেইন করা হয়। ক্যাম্পেইনটিতে ব্রেইল টাইলসের আইডিয়া বাস্তবে রূপান্তর করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে ব্রেইল টাইলস স্থাপনের মাধ্যমে এই ক্যাম্পেইনটি সম্পন্ন করা হয়। এর ফলে দৃষ্টিহীনদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের যেমন একটি নতুন মাধ্যমের সৃষ্টি হয়, তেমনি তারা এই ব্রেইল টাইলসের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা পড়ে নিজেই সবকিছু করতে পারে।