লায়ন কল্লোলের হাইজিন প্রচারণা শুরু

নতুন কিচেন হাইজিন সচেতনতামূলক প্রচারণা শুরু করেছে লায়ন কল্লোল লিমিটেড। গ্রুপটির মামা লেমন লিকুইড ডিশওয়াশ ব্র্যান্ডের আওতায় এই প্রচারণা শুরু করা হয়। সম্প্রতি রাজধানীর লেকশোর হাইটসে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রচারণার বিষয়টি জানানো হয়েছে। পরে সংবাদ সম্মেলনের বিষয়টি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে কোম্পানিটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা শেখানোই এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে এটি মানিকগঞ্জের ৬৫১টি স্কুলে পরিচালিত হচ্ছে। যার মাধ্যমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা হাত ধোয়া, খাবার নিরাপদে রাখা ও সঠিকভাবে থালাবাসন পরিষ্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস শিখছে। পাশাপাশি তারা প্রশিক্ষণ পাচ্ছে ‘হাইজিন অ্যাম্বাসেডর’ হিসেবে যাতে এই জ্ঞান পরিবার ও কমিউনিটিতে ছড়িয়ে দিতে পারে। প্রশিক্ষণটি দেওয়া হচ্ছে জাইকার রেগুলেটরি অ্যান্ড কো–অর্ডিনেটিং (এসটিআইআরসি) প্রকল্পের আওতায়।
প্রচারণা শুরুর ঘোষণা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জাইকার কর্মকর্তা ওকাদা আকিকো, লায়ন কল্লোল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকেশি হাসেগাওয়া, কল্লোল গ্রুপ অব কোম্পানিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম মোস্তফা, সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেসের প্রধান বিজ্ঞানী মো. লতিফুল বারী, লায়ন কল্লোল লিমিটেডের বিপণন পরিচালক তন্ময় দত্ত গুপ্ত প্রমুখ।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, লায়ন কল্লোল লিমিটেড ২০২২ সালে জাপানের লায়ন করপোরেশন ও বাংলাদেশের কল্লোল লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, যার ফ্ল্যাগশিপ পণ্য মামা লেমন লিকুইড ডিশওয়াশ।