সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছেন মো. নুরুল আফছার। তিনি বর্তমানে ইলেক্ট্রো মার্ট লিমিটেড এবং ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
৩৩ বছরের দীর্ঘ ব্যবসায়িক যাত্রায় মো. নুরুল আফছার নিজ উদ্যোগ ও দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সদস্য।
ব্যবসায়িক সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে নুরুল আফছার সিঙ্গাপুর, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া ও যুক্তরাজ্যে বহু আন্তর্জাতিক সম্মাননা পেয়েছেন। এর মধ্যে এশিয়া প্যাসিফিক এন্টাপ্রেনিউর অ্যাওয়ার্ডে ‘বেস্ট এন্টারপ্রেনার’ এবং কমনওয়েলথ বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডসে ‘কমনওয়েলথ টপ ১০০ সিইও’ সম্মাননা উল্লেখযোগ্য।
ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত রাখতে স্বনামধন্য বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংস্থার সদস্যও নুরুল আফছার।