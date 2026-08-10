গ্রিন পিন সেবা চালু করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক

কার্ড হোল্ডারদের জন্য গ্রিন পিন সেবা চালু করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক। এই সেবার মাধ্যমে এখন থেকে অনলাইনেই ডেবিট, ক্রেডিট ও প্রিপেইড কার্ড চালু, পিন ইস্যু, পিন রিসেট কিংবা পিন পরিবর্তন করতে পারবেন গ্রাহকেরা।
সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রিন পিন সেবার উদ্বোধন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এম আওলাদ হোসেন বলেন, বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রযুক্তিনির্ভর, নিরাপদ ও গ্রাহকবান্ধব ব্যাংকিং সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই গ্রিন পিন সেবা চালুর মাধ্যমে এখন থেকে ব্যাংকের কার্ড হোল্ডাররা অনলাইনে পিন-সংক্রান্ত সব সেবা পাবেন নিরাপদে।
কে এম আওলাদ হোসেন আরও বলেন, বেঙ্গল আই-ব্যাংকিং এবং বেঙ্গল ইন্সপায়ার অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকদের অনলাইন ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক। ফান্ড ট্রান্সফার, এমএফএস লেনদেন (বিকাশ, রকেট, নগদ), ডিপিএস ও এফডিআর অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধা, বাংলা কিউআরের মাধ্যমে পেমেন্ট সুবিধাসহ নানা সুবিধা পাচ্ছেন গ্রাহকেরা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিবিও নাসিম সিকান্দারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।