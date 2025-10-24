নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় প্রথম উপশাখা চালু করেছে জনতা ব্যাংক। অনলাইনে যুক্ত হয়ে নতুন এই উপশাখার উদ্বোধন করেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান
করপোরেট সংবাদ

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় জনতা ব্যাংকের প্রথম উপশাখা চালু

বাণিজ্য ডেস্ক

নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায় প্রথম উপশাখা চালু করেছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংক। সম্প্রতি কেন্দুয়া উপশাখাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যাংকটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়েজ আলম। এ সময় কেন্দুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইনামুল হক তালুকদার উপস্থিত ছিলেন। জনতা ব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনতা ব্যাংকের প্রথম এই উপশাখা উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকটির ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খালেক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান। এ ছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের বিভাগীয় কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, স্থানীয় ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক বলছে, দেশের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে তারা প্রান্তিক জনপদে প্রথম উপশাখা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ব্যাংকিং সেবা পরিসর আরও বিস্তৃত করল।

