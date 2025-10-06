এইচএসবিসির সহায়তায় দেশে জলবায়ু সহনশীল সয়াবিন চাষ শুরু

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল সয়াবিন চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এইচএসবিসি ও সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া একটি প্রকল্প নিয়েছে। প্রকল্পটির নাম ‘ইমপ্রুভিং প্রসপারিটি অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি অব বাংলাদেশ ফিড অ্যান্ড অয়েল ইন্ডাস্ট্রি থ্রু সয়াবিন ফার্মিং’।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে এইচএসবিসি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সয়াবিন বাংলাদেশের ফিড ও ভোজ্যতেলশিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফসল। এই ফসল চাষে আমদানিনির্ভরতা কমছে। এ ছাড়া পোলট্রি, মৎস্য ও পশুপালন খাতে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রোটিন সরবরাহ নিশ্চিত করছে। এর ফলে বাংলাদেশের সয়াবিন কৃষকেরা এই বাজারে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারছেন।
প্রকল্পটির আওতায় বর্তমানে ৪০ হাজারের বেশি কৃষক প্রায় ৪২ হাজার হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল, স্বল্পমেয়াদি ও লবণাক্ততা সহনশীল জাতের সয়াবিন চাষ করছেন। এসব জলবায়ু সহনশীল ফসল প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন স্থিতির মাধ্যমে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ায় এবং অধিক ফলন ও আয় নিশ্চিত করে।
এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহবুব উর রহমান বলেন, সলিডারিডাডের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে এইচএসবিসি স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবনী সয়াভিত্তিক পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করছে এবং কৃষকদের ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় সরবরাহশৃঙ্খলকে জোরদার করছে।
সলিডারিডাডের কান্ট্রি ম্যানেজার সেলিম রেজা হাসান বলেন, উচ্চফলনশীল ও স্ট্রেস টলারেন্ট সয়াবিন জাতের প্রবর্তন কৃষির বহুমুখীকরণ ও আমদানিনির্ভরতা কমানোর পথ দেখাচ্ছে। জলবায়ু সহনশীল সয়াবিন কৃষিতে বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলছে।