সংশোধিত বাজেট ৭ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকা

চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে। সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী তা ২৪ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি করে চলতি অর্থবছরের জন্য মোট ৫ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সংশোধিত বাজেটের আকার ২ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে ৭ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সংশোধিত জাতীয় বাজেট কার্যকর হবে। বিষয়টি আজ বুধবার অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদকে অবহিত করা হয়েছে। তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক হয়।
পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন করে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি জানান, সংশোধিত বাজেটের আকার ২ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে ৭ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
প্রেস সচিব বলেন, তাঁরা আশা করছেন নতুন সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী মূল্যস্ফীতি চলতি অর্থবছরের শেষ নাগাদ ৭-এ নেমে আসবে এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ হবে। চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ জন্য রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।