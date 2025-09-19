বরাদ্দ ২১৮২ কোটি টাকা, দুই মাসে খরচ ‘শূন্য’

চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ৩২টি প্রকল্পে মোট বরাদ্দ আছে প্রায় ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা। কিন্তু প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) এই বিপুল বরাদ্দের এক টাকাও খরচ করা সম্ভব হয়নি। এই পাঁচ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন হার ‘শূন্য’।
এই ‘হতভাগা’ পাঁচ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, সংসদবিষয়ক সচিবালয়।
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) জুলাই মাসের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হালনাগাদ চিত্র প্রকাশ করেছে। সেখানে এই চিত্র পাওয়া গেছে।
আইএমইডি সূত্রে জানা গেছে, জননিরাপত্তা বিভাগের ১৪টি প্রকল্পে ১ হাজার ১৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, কিন্তু এক টাকাও খরচ করতে পারেনি বিভাগটি। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১০টি প্রকল্পে ৮৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও কোনো টাকা খরচ হয়নি। এ ছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৪ প্রকল্পে ১২১ কোটি টাকা; দুর্নীতি দমন কমিশনের ২ প্রকল্পে প্রায় ১০ টাকা এবং সংসদ সচিবালয়ের দুই প্রকল্পে ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ আছে। কিন্তু এক টাকাও খরচ করতে পারেননি এসব মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। ওই ৫ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে মোট বরাদ্দ ২ হাজার ১৮২ কোটি টাকা।
চলতি অর্থবছরে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকার এডিপি নেওয়া হয়েছে। ১ হাজার ১৯৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
জুলাই-আগস্ট মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হার মাত্র ২ দশমিক ৩৯ শতাংশ, যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে সব মিলিয়ে ৫ হাজার ৭১৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, যা আগের বছরের চেয়ে ১ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা কম।