তিমুর–লেস্তে আসিয়ানের নতুন সদস্য

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোট আসিয়ানের ১১তম সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছে তিমুর-লেস্তে। গতকাল রোববার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিমুর-লেস্তের পতাকা অন্য সদস্যদেশগুলোর পতাকার পাশে উত্তোলন করা হয়। বাংলাদেশে তিমুর-লেস্তের অনারারি কনসাল কুতুবউদ্দিন আহমেদের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আশা প্রকাশ করা হয়, নতুন এই দেশ যুক্ত হওয়ার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উন্নয়ন সহযোগিতা আরও বাড়বে।
ঢাকায় তিমুর-লেস্তের অনারারি কনসাল কুতুবউদ্দিন আহমেদ এই অর্জনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘তিমুর-লেস্তের আসিয়ানে যোগদান দেশটির জনগণের জন্য ঐতিহাসিক অর্জন। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের জন্য এটি নতুন সম্পর্ক গড়ার সুবর্ণ সুযোগ। তিমুর-লেস্তের অনারারি কনসাল হিসেবে আমি দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে এবং তিমুর-লেস্তের উন্নয়নযাত্রায় বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। তিমুর-লেস্তেতে বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়ন, টেকসই উৎপাদন ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রচারে কাজ করে যাচ্ছি আমি।’