আয়কর রিটার্ন
আয়কর রিটার্ন
অর্থনীতি

বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশি করদাতাদের অনলাইনে রিটার্ন জমা সহজ হলো

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

বিদেশে অবস্থান করা বাংলাদেশি করদাতারা এখন সহজেই অনলাইনে বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন দিতে পারবেন। ই–রিটার্ন দিতে নিবন্ধন নেওয়ার সময় ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) শুধু নিজ নামে বায়োমেট্রিক নিবন্ধন করা মুঠোফোনে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশি করদাতাদের এমন মোবাইল সিম না–ও থাকতে পারে। তাই প্রবাসী বাংলাদেশি করদাতাদের মুঠোফোনের পরিবর্তে ই–মেইলে ওটিপি পাঠানো হবে।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর ফলে বিদেশ থেকে ই–রিটার্নের নিবন্ধন ও জমা দেওয়া যাবে।

কীভাবে ওটিপি নিতে হবে

এনবিআরের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতার পরিচিতি ও অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য তাঁর পাসপোর্ট নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (এনআইডি), ভিসা সিলের কপি, ই–মেইল ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য ও ছবি ereturn@etaxnbr.gov.bd ই–মেইলে পাঠিয়ে আবেদন করতে হবে। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর ই–মেইলে ওটিপি ও নিবন্ধন লিংক পাঠিয়ে দেবে এনবিআর।

ওই লিংকের মাধ্যমে ওটিপি ব্যবহার করে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতারা ই–রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন নিয়ে সহজেই অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

অনলাইনে সাড়ে ৮ লাখ রিটার্ন জমা

এনবিআরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২০২৫–২৬ অর্থবছরে এ পর্যন্ত সাড়ে আট লাখের বেশি আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিল করেছেন করদাতারা। ১ জুলাই থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত রিটার্ন দেওয়ার নির্ধারিত সময়।

চলতি মৌসুম থেকে ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রবীণ করদাতা, শারীরিকভাবে অসমর্থ বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন করদাতা, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতা ও বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকেরা ছাড়া সব ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। চাইলে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া করদাতারাও অনলাইনে রিটার্ন দিতে পারবেন।

আরও পড়ুন