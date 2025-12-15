জুয়েলার্স সমিতির নতুন সভাপতি এনামুল হক খান

জুয়েলার্স মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ডায়মন্ড অ্যান্ড ডিভাসের কর্ণধার এনামুল হক খান। সদ্য বিদায়ী সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীরের স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি।
আজ সোমবার রাজধানীর ইস্কাটনে জুয়েলার্স সমিতির কার্যালয়ে দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান হয়। এতে সদ্য বিদায়ী পরিচালনা পর্ষদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেয় নতুন সভাপতি এনামুল হক খানের নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ পর্ষদ।
জানা যায়, জুয়েলার্স সমিতির নির্বাচনপ্রক্রিয়া গত অক্টোবরে সম্পন্ন হয়েছে। এতে সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীরসহ সদ্য বিদায়ী পরিচালনা পর্ষদের ২৭ জন সদস্য নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি। কারণ, বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা অনুযায়ী, টানা দুবার পর্ষদে থাকলে একবার বিরতি দিতে হবে। এ সুযোগে জুয়েলার্স সমিতির পুরোনো নেতারা সমঝোতার মাধ্যমে ৩৫ পদের বিপরীতে সমানসংখ্যক মনোনয়ন জমা দেন। সে কারণে কোনো ভোটের প্রয়োজন হয়নি।
জুয়েলার্স সমিতির নতুন পরিচালনা পর্ষদের তিনটি সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন আপন ডায়মন্ড হাউসের আজাদ আহমেদ, জড়োয়া হাউসের অভি রায় এবং জেসিএক্স গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডের মো. ইকবাল হোসেন চৌধুরী। কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন ফেন্সি জুয়েলার্সের অমিত ঘোষ।
এ ছাড়া ২৯ পরিচালক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মিলন জুয়েলার্সের মো. মিলন মিয়া, গীতাঞ্জলি জুয়েলার্সের পবন কুমার আগরওয়াল, নিউ আল ইসলাম জুয়েলার্সের তানভীর রহমান, নিউ সোনারতরী জুয়েলার্সের মো. লিটন হাওলাদার, লিলি জুয়েলার্সের বাবলু দত্ত, গৌরব জুয়েলার্সের গনেশ দেবনাথ, মুক্তা জুয়েলার্সের আশিস কুমার মণ্ডল, ডায়মন্ড সিলেকশনের মিজানুর রহমান, বিপুল জুয়েলার্সের বিকাশ ঘোষ, কুঞ্জ জুয়েলার্সের সুমন চন্দ্র দে, আলভী জুয়েলার্সের মোস্তফা কামাল, নিউ সানন্দা জুয়েলার্সের ধনঞ্জয় সাহা, ডি ডামাস দি আর্ট অব জুয়েলারির শ্রীবাস রায়, ড্রিমস ইনস্ট্রুমেন্ট টেকনোলজির মো. আলী হোসেন, রিজভী জুয়েলার্সের মো. রুবেল, আনন্দ জুয়েলার্সের মো. নয়ন চৌধুরী, রিয়া জুয়েলার্সের মো. ছালাম, এসজিএল ল্যাব বাংলাদেশের ফাহাদ কামাল লিংকন, আফতাব জুয়েলার্সের গৌতম ঘোষ, মনিমালা জুয়েলার্সের মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, পরমা জুয়েলার্সের মো. তারেকুল ইসলাম চৌধুরী, রোজা জুয়েলার্সের আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, আশরাফ জুয়েলার্সের মো. রফিকুল ইসলাম, ট্রাস্ট গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডের সৌমেন সাহা, মদিনা জুয়েলার্সের আককাছ আলী, রিগেল স্কাই গোল্ড অ্যান্ড জুয়েলারির মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, আল বারাকা জুয়েলার্স-২-এর শাওন আহম্মেদ চৌধুরী, আদর জুয়েলার্সের মো. নাজমুল হুদা লতিফ এবং আমন্ত্রণ জুয়েলার্সের পলাশ কুমার সাহা।
এদিকে দায়িত্ব নেওয়ার পর সভাপতি এনামুল হক খানের সভাপতিত্বে নতুন পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিদায়ী সভাপতিকে সায়েম সোবহান আনভীরকে জুয়েলার্স সমিতির প্রধান উপদেষ্টা এবং সমিতির সাবেক সভাপতিদের উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য করা হয়।