আন্দোলন থামলেও এনবিআরের রাজস্ব আদায়ে গতি ফেরেনি

গত জুলাই মাসে শুল্ক–কর আদায়ে ঘাটতি হয়েছে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। আন্দোলন থেমে যাওয়ার পরও রাজস্ব আদায় ভালো করতে পারেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।
আজ বুধবার জুলাইয়ের শুল্ক-কর আদায়ের হালনাগাদ চিত্র প্রকাশ করেছে এনবিআর। সেখানে দেখা গেছে, জুলাইয়ে এনবিআর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৩০ হাজার ১১১ কোটি টাকা, কিন্তু আদায় হয়েছে ২৭ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা। ঘাটতি ২ হাজার ৮৬৪ কোটি টাকা।
গত মে ও জুন মাসে এনবিআরের আন্দোলনের কারণে গত অর্থবছরের বড় আকারের রাজস্ব ঘাটতি হয়। শেষ দুই মাসে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায় হয়নি। আন্দোলনের নানা কর্মসূচিতে রাজস্ব আদায়ে বিঘ্ন ঘটে। ওই দুই মাসে রাজস্ব খাতে যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করেছেন এনবিআরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, কিন্তু জুলাইয়েও রাজস্ব আদায়ে গতি আসেনি।
এনবিআরের কয়েকজন কর্মকর্তারা জানান, আন্দোলনের পর এনবিআরের কর্মকর্তাদের মধ্যে বরখাস্ত–বদলি আতঙ্ক বিরাজ করছে। রাজস্ব আদায়ে মনোযোগ কম।
এনবিআরের হিসাবে, গত জুলাইয়ে রাজস্ব আদায় ঘাটতি থাকলেও গত অর্থবছরের জুলাই থেকে চার হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ২১ হাজার ৯১৬ কোটি টাকা আদায় হয়েছিল। ওই মাসে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলছিল। কারফিউ চলেছিল কয়েক দিন।
এনবিআরের হিসাবে, এ বছরের জুলাইয়ে ভ্যাট থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয়। এই খাত থেকে আদায় হয়েছে ১১ হাজার ৩৫২ কোটি টাকা। এ ছাড়া কাস্টম খাতে ৯ হাজার ৬০১ কোটি টাকা এবং আয়করে ৬ হাজার ২৯৪ কোটি টাকা আদায় হয়।