নলেজ হাব ইনস্টিটিউটের সভাপতির দায়িত্ব নিলেন খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

গবেষণাপ্রতিষ্ঠান নলেজ হাব ইনস্টিটিউট ট্রাস্টের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন অর্থনীতিবিদ ও গবেষক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। চলতি অক্টোবর মাস থেকে এই দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন তিনি। প্রতিষ্ঠানের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
নলেজ হাব ইনস্টিটিউট চারটি ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছে। এগুলো হলো পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, সামষ্টিক অর্থনীতি ও সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অর্থ ও ব্যাংকিং এবং কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন।
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম অর্থনৈতিক গবেষণা, জননীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে দুই দশকের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। নলেজ হাব ইনস্টিটিউটে যোগ দেওয়ার আগে তিনি বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগে (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরিয়া স্টাডিজ বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এর আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।
তাঁর পেশাগত ও গবেষণার কাজের পরিধিতে রয়েছে উৎপাদনশীল খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের উন্নয়ন, শ্রম অধিকার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানি রূপান্তর, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং সামাজিক সুরক্ষাসহ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক নীতির বিভিন্ন বিষয়।