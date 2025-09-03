এনবিআরের কার্যালয়
অর্থনীতি

ব্যবসায়ীদের সমস্যা শুনতে প্রতি মাসে সভা করবেন এনবিআর চেয়ারম্যান

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

এখন থেকে প্রতি মাসে একবার ব্যবসায়ীদের সমস্যার কথা শুনবেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান। প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবার ‘মিট দ্য বিজনেস’ নামে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করবে এনবিআর। ১০ সেপ্টেম্বর প্রথম সভা হবে।

আজ এনবিআরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাণিজ্য সহজ করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবার এনবিআর সব অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে কাস্টমস, আয়কর ও ভ্যাট বিষয়ে মাঠপর্যায়ে তাঁদের সমস্যার কথা সরাসরি এনবিআর চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কাছে জানাতে পারবেন। এতে মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে তা সমাধানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এনবিআর।

১০ সেপ্টেম্বর বুধবার বেলা ৩টায় আগারগাঁওয়ের এনবিআরে মাল্টিপারপাস হল রুমে (কক্ষ নম্বর-৩০১) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় যেসব ব্যবসায়ী প্রতিনিধি অংশগ্রহণে ইচ্ছুক, তাঁদের গুগল ফরমটি পূরণ করে পাঠানোর জন্য এনবিআর অনুরোধ করেছে। গুগল ফরমটি হলো: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbl6kKrDgmMyLOKdstizekaUPSDxH5pcNMBpyYQgTi77Appg/viewform?usp=sharing&ouid=111669838649691608642

