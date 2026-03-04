জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভবন
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভবন
অর্থনীতি

অনলাইনে রিটার্ন জমা ৪০ লাখ ছাড়াল, ৪০ লাখ টাকার বেশি আয় ৩৪ হাজার করদাতার

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

অনলাইন আয়কর রিটার্ন জমাকারী করদাতার সংখ্যা ৪০ লাখ পেরিয়েছে। এ ছাড়া প্রায় ৫০ লাখ করদাতা ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন নিয়েছেন। আজ এই মাইলফলক অতিক্রম করেছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এনবিআর আরও বলছে, ৪০ লাখ টাকার বেশি আয় দেখিয়েছেন, এমন পুরুষ করদাতার সংখ্যা ২৯ হাজার ৮০ ও নারী করদাতার সংখ্যা ৫ হাজার ১১৭। সব মিলিয়ে ৪০ লাখ টাকার বেশি আয় করেছেন ৩৪ হাজার ১৯৭ জন করদাতা।

এ ছাড়া ৫ লাখ টাকার বেশি, কিন্তু ১০ লাখ টাকার কম আয় দেখিয়েছেন, এমন পুরুষ করদাতার সংখ্যা ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৯৫৪ ও নারী করদাতার সংখ্যা ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮৩৭। ১০ লাখ টাকার বেশি, কিন্তু ২০ লাখ টাকার কম আয় দেখিয়েছেন, এমন পুরুষ করদাতার সংখ্যা ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯৮৩ ও নারী করদাতার সংখ্যা ৪৭ হাজার ৫৩২। ২০ লাখ টাকার বেশি, কিন্তু ৪০ লাখ টাকার কম আয় দেখিয়েছেন, এমন পুরুষ করদাতার সংখ্যা ৫৪ হাজার ২১২ ও নারী করদাতার সংখ্যা ১১ হাজার ৪৫৫।

এ ছাড়া সম্পদের পরিমাণ সারচার্জ আরোপযোগ্য হওয়ায় ৩৯ হাজার ৩৬৩ জন পুরুষ করদাতা ও ১১ হাজার ৬৫ জন নারী করদাতা সারচার্জ পরিশোধ করেছেন।

এনবিআর আরও বলছে, দাখিল করা ই–রিটার্নের মধ্যে ২৮ লাখ ৬৬ হাজার ৬১৮ জন পুরুষ ও ১১ লাখ ৩৬ হাজার ৩ জন নারী করদাতা। করযোগ্য সীমার নিচে আয় দেখিয়েছেন, এমন পুরুষ করদাতার সংখ্যা ১৪ লাখ ৩৫ হাজার ৬৩০ ও নারী করদাতার সংখ্যা ৭ লাখ ৬৫ হাজার ১৯৭। এর মানে ২২ লাখের বেশি করদাতা রিটার্ন জমা দিলেও কোনো কর দেননি।

