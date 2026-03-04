অনলাইনে রিটার্ন জমা ৪০ লাখ ছাড়াল, ৪০ লাখ টাকার বেশি আয় ৩৪ হাজার করদাতার

অনলাইন আয়কর রিটার্ন জমাকারী করদাতার সংখ্যা ৪০ লাখ পেরিয়েছে। এ ছাড়া প্রায় ৫০ লাখ করদাতা ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন নিয়েছেন। আজ এই মাইলফলক অতিক্রম করেছে।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এনবিআর আরও বলছে, ৪০ লাখ টাকার বেশি আয় দেখিয়েছেন, এমন পুরুষ করদাতার সংখ্যা ২৯ হাজার ৮০ ও নারী করদাতার সংখ্যা ৫ হাজার ১১৭। সব মিলিয়ে ৪০ লাখ টাকার বেশি আয় করেছেন ৩৪ হাজার ১৯৭ জন করদাতা।
এ ছাড়া ৫ লাখ টাকার বেশি, কিন্তু ১০ লাখ টাকার কম আয় দেখিয়েছেন, এমন পুরুষ করদাতার সংখ্যা ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৯৫৪ ও নারী করদাতার সংখ্যা ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮৩৭। ১০ লাখ টাকার বেশি, কিন্তু ২০ লাখ টাকার কম আয় দেখিয়েছেন, এমন পুরুষ করদাতার সংখ্যা ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯৮৩ ও নারী করদাতার সংখ্যা ৪৭ হাজার ৫৩২। ২০ লাখ টাকার বেশি, কিন্তু ৪০ লাখ টাকার কম আয় দেখিয়েছেন, এমন পুরুষ করদাতার সংখ্যা ৫৪ হাজার ২১২ ও নারী করদাতার সংখ্যা ১১ হাজার ৪৫৫।
এ ছাড়া সম্পদের পরিমাণ সারচার্জ আরোপযোগ্য হওয়ায় ৩৯ হাজার ৩৬৩ জন পুরুষ করদাতা ও ১১ হাজার ৬৫ জন নারী করদাতা সারচার্জ পরিশোধ করেছেন।
এনবিআর আরও বলছে, দাখিল করা ই–রিটার্নের মধ্যে ২৮ লাখ ৬৬ হাজার ৬১৮ জন পুরুষ ও ১১ লাখ ৩৬ হাজার ৩ জন নারী করদাতা। করযোগ্য সীমার নিচে আয় দেখিয়েছেন, এমন পুরুষ করদাতার সংখ্যা ১৪ লাখ ৩৫ হাজার ৬৩০ ও নারী করদাতার সংখ্যা ৭ লাখ ৬৫ হাজার ১৯৭। এর মানে ২২ লাখের বেশি করদাতা রিটার্ন জমা দিলেও কোনো কর দেননি।