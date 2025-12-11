ভাতার প্রজ্ঞাপন হয়নি, সচিবালয় থেকে ৫ কর্মচারী আটক

‘সচিবালয় ভাতা’র দাবিতে আন্দোলন করায় আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা–কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদের সভাপতি বাদিউল কবির ও সহসভাপতি মোহাম্মদ শাহীন গোলাম রাব্বানীসহ পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের ঢাকার শাহবাগ থানায় নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।
বাদিউল কবির জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং মোহাম্মদ শাহীন গোলাম রাব্বানী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা। অন্য তিনজন হচ্ছেন— রোমান গাজী, আবু বেলাল ও কামাল হোসেন, যাঁদের দুজন অফিস সহায়ক। তাঁদের আটকের বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) যুগ্ম কমিশনার সানা শামীনুর রহমান।
গতকাল বুধবার ‘সচিবালয় ভাতা’র দাবি পূরণে চাপ সৃষ্টি করতে সরকারি কর্মচারীরা সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদকে প্রায় সাত ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে পুলিশের সহায়তায় রাত সোয়া আটটার দিকে তিনি বাসায় ফেরেন। কর্মচারীরা গতকাল সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, যাওয়ার আগে অর্থ উপদেষ্টা আজ (বৃহস্পতিবার) বেলা তিনটার মধ্যে সচিবালয় ভাতার প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলে জানান।
তবে অর্থ বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, এমন কোনো আশ্বাস দেননি অর্থ উপদেষ্টা। তাঁদের মতে, সংযুক্ত পরিষদের নেতারা তাৎক্ষণিক প্রজ্ঞাপন জারির জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। উপদেষ্টা তাঁদের বুঝিয়ে বলছিলেন যে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সময় লাগবে, কিন্তু তাঁরা তা মানছিলেন না। একপর্যায়ে পুলিশ এসে তাঁকে নিরাপদে বাসায় ফেরার সুযোগ করে দেয় এবং আলোচনাও ভেঙে যায়।
অর্থ বিভাগ সূত্র জানায়, সচিবালয়ের ভেতরে অন্তত ছয় হাজার কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের ভাতা দিতে হলে বছরে বাড়তি প্রায় ৩০০ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ব্যয় করতে হবে।
আজ অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ তাঁর সচিবালয়ের দপ্তরে যাননি। তবে সচিবালয়ের ভেতরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে তিনি অংশ নেন। তিনি আগারগাঁওয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়েও যাননি।
বেলা তিনটার মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়ায় সচিবালয়ের অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাঝামাঝি ‘বাদামতলা’ এলাকায় কর্মচারীরা জড়ো হতে থাকেন। সেখানে সচিবালয় সংযুক্ত কর্মকর্তা–কর্মচারী পরিষদের সভাপতি বাদিউল কবিরের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কর্মচারীদের কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা করা হয়। তাঁরা নানা স্লোগানও দিতে থাকেন। সমাবেশে বলা হয়, প্রজ্ঞাপন জারি না হলে আগামী সপ্তাহ থেকে পূর্ণ কর্মবিরতিতে যাবেন তাঁরা।
এই সমাবেশ থেকেই পাঁচজনকে আটক করা হয়। পরে ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার সানা শামীনুর রহমান বলেন, ‘যাঁদের আটক করা হয়েছে তাঁদের কার কী ধরনের দায় আছে সেটি যাচাই-বাছাই করে দেখা হবে। যাঁরা আইন ভেঙেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে বেছে বেছে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। এটা অব্যাহত থাকলে যতজন আইন ভাঙবেন, তাঁদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে। ভিডিও ফুটেজ যাচাই–বাছাই শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার আরও বলেন, সচিবালয় হলো প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর (কেপিআই) মধ্যে সচিবালয় অন্যতম। গত কয়েক দিনে এখানে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দেখা গেছে। গতকাল রাতেও তাঁদের অনেক বোঝানো হয়েছে, কিন্তু তাঁরা প্রশাসনের কোনো কথা শোনেননি; বরং হুমকি দিয়েছেন।
পুলিশ জানায়, ডিএমপি প্রজ্ঞাপন দিয়ে সচিবালয়, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট ও যমুনায় যেকোনো ধরনের মিছিল–সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে। গতকাল ও আজ কর্মচারীদের জানানো হয়েছে যে সচিবালয়ে বিশৃঙ্খলা করা যাবে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির মতো কিছু করা যাবে না। গতকাল তাঁরা আইন ভঙ্গ করে অর্থ উপদেষ্টাকে জিম্মি রেখে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পরিকল্পনা কমিশনের সামনেও অবস্থান কর্মসূচি
নবম পে–স্কেল ও সচিবালয় ভাতা বাস্তবায়নের দাবিতে আজ দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) কর্মকর্তা–কর্মচারীরা। প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী কর্মসূচিতে ইআরডির শতাধিক কর্মকর্তা–কর্মচারী অংশ নেন।
অংশগ্রহণকারীরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নবম পে–স্কেল বাস্তবায়নের দাবি জানানো হলেও তা কার্যকর হয়নি। ‘আর অপেক্ষা নয়’ উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, সচিবালয়ের কর্মচারীরা যে ভাতা দাবি করছেন, তাঁদেরও তা দিতে হবে। আগামী রোববার থেকে আবারও কর্মসূচি পালন করা হবে।
ইআরডি কর্মকর্তা–কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুদুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের পূর্বনির্ধারিত অবস্থান কর্মসূচি ছিল। ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের সব কর্মচারী এতে অংশ নেন। আমরা আজ অর্থ উপদেষ্টার সঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি এখানে আসেননি।’