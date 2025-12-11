বীকন ফার্মাসিউটিক্যালসের এমডি এবাদুল করিম মারা গেছেন

বীকন ফার্মাসিউটিক্যালসের কর্ণধার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. এবাদুল করিম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ সকাল নয়টায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।
এবাদুল করিমের জানাজা বাদ আসর গুলশান সোসাইটি মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। এবাদুল করিম কোহিনূর কেমিক্যালসের পরিচালক ছিলেন।
ব্যবসাজগতে এবাদুল করিম একটি সফল নাম। তিনি স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করার পরই ব্যবসায় নামেন। উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি গত কয়েক দশক সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। ওষুধ, আবাসন, ভোক্তাপণ্যসহ বিভিন্ন খাতে তিনি বড় উদ্যোক্তা ছিলেন।
এবাদুল করিম বীকন ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের এমডি ছিলেন। এর পাশাপাশি বীকন পয়েন্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।