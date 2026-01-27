আজ মঙ্গলবার বেপজা কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন ও হুয়াজু এক্সেসরিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়াং ইয়ানমেইসহ অন্যরা
অর্থনীতি

মিরসরাইয়ে হ্যান্ডব্যাগ, ব্যাকপ্যাক বানাবে দক্ষিণ কোরীয় কোম্পানি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে হ্যান্ডব্যাগ, ব্যাকপ্যাক, লাগেজসহ নিট ও ওভেন গার্মেন্টস পণ্য বানাবে দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানি পার্ক হ্যান্ডব্যাগ বিডি। এ জন্য কোম্পানিটি বিনিয়োগ করবে প্রায় ৮ কোটি মার্কিন ডলার।

এ ছাড়া বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ব্রা কাপ, ব্রা ওয়্যার, ব্যাগ ও লাগেজসহ বিভিন্ন উপকরণ বানাবে চীনা কোম্পানি হুয়াজু এক্সেসরিজ। এ জন্য কোম্পানিটি ১ কোটি ৬৩ লাখ ডলার বিনিয়োগ করবে।

এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সঙ্গে পৃথক চুক্তি করেছে কোম্পানি দুটি।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর গ্রিন রোডে বেপজা কার্যালয়ে বেপজার সঙ্গে চুক্তি করে চীনা কোম্পানি হুয়াজু এক্সেসরিজ। বেপজার পক্ষে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. তানভীর হোসেন ও হুয়াজু এক্সেসরিজের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ইয়াং ইয়ানমেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

অন্যদিকে গতকাল সোমবার বেপজা কার্যালয়ে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. তানভীর হোসেন ও পার্ক হ্যান্ডব্যাগ বিডির চেয়ারম্যান বোমজুন পার্ক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

উভয় অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, সদস্য আবদুল্লাহ আল মামুন, আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক মো. খুরশিদ আলম, সমীর বিশ্বাস, এএসএম আনোয়ার পারভেজসহ বেপজার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কোন প্রতিষ্ঠানে কত কর্মসংস্থান

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বেপজা জানিয়েছে, মিরসরাইয়ে পার্ক হ্যান্ডব্যাগ বিডির কারখানাটি প্রায় ৫৭ হাজার ৬০০ বর্গমিটার জমির ওপরে বানানো হবে। এটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে প্রায় ১০ হাজার ৯৬০ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থান হবে।

পার্ক হ্যান্ডব্যাগ বিডির কারখানায় হ্যান্ডব্যাগ, ব্যাকপ্যাক, লাগেজসহ নিট ও ওভেন গার্মেন্টস পণ্য যেমন—পোলো শার্ট, টি-শার্ট, প্যাডেড ও ডাউন জ্যাকেট, ট্রাউজার, স্পোর্টসওয়্যার এবং আন্ডারগার্মেন্টস উৎপাদন করা হবে। উৎপাদিত এসব পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পার্ক হ্যান্ডব্যাগ বিডির চেয়ারম্যান বোমজুন পার্ক জানান, তাদের প্রতিষ্ঠান কোচ অ্যান্ড কেট স্পেডের মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের জন্য ব্যাগ তৈরি করবে। এ সময় তিনি বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় উৎপাদন গন্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে চীনা কোম্পানি হুয়াজু এক্সেসরিজের কারখানায় বছরে ৪০ লাখ কেজি ব্রা কাপ, ব্রা ওয়্যার, হুক অ্যান্ড আই, ওয়েবিং টেপ, ইলাস্টিক, ড্র-স্ট্রিং, স্লাইডার, স্ন্যাপ বাটন, লোগো, ব্যাগ ও লাগেজ হার্ডওয়্যার এবং রিবসহ বিভিন্ন ধরনের উপকরণ উৎপাদন করা হবে। এখানে কর্মসংস্থান হবে ১ হাজার ৩৯৫ জন বাংলাদেশির।

