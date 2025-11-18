রোববার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল কার্যালয়ে সঞ্চয়পত্র বিক্রি, ছেঁড়া নোট বদল বন্ধ

আগামী রোববার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল কার্যালয় থেকে পাঁচ ধরনের সেবা পাওয়া যাবে না। এই সেবাগুলো হলো সঞ্চয়পত্র বিক্রি, প্রাইজবন্ড বিক্রি; ছেঁড়া-ফাটা নোট বিনিময়; এ-চালান; চালান-সংক্রান্ত ভাংতি টাকা প্রদান। আগামী রোববার থেকে কোনো গ্রাহক আর এসব সেবা পাবেন না। আগামী বৃহস্পতিবারই এসব সেবা নেওয়ার শেষ দিন।
আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক ও সহকারী মুখপাত্র সাঈদা খানম এতে সই করেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিশ্বের কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কাউন্টার থেকে সরাসরি সাধারণ মানুষকে এ ধরনের সেবা দেওয়া হয় না। কি পয়েন্ট ইনস্টশেলনভুক্ত (কেপিআই) প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রাহকসংশ্লিষ্ট এসব সেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেন নির্বিঘ্নে জনসাধারণকে এসব সেবা দেয়, তা নিশ্চিত করতে তদারকি বাড়াবে বাংলাদেশ ব্যাংক।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরাপত্তা জোরদার ও ক্যাশ বিভাগ আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে মতিঝিল কার্যালয়ের এসব সেবা বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের নিচেই সংস্থাটির মতিঝিল কার্যালয়। ১৯৮৫ সাল থেকে এই কার্যালয় থেকে এসব সেবা দিয়ে আসছে সংস্থাটি।