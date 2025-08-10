ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ করায় কর কর্মকর্তা বরখাস্ত

ট্রাফিক সার্জেন্টকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করায় সহকারী কর কমিশনার ফাতেমা বেগমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি কর অঞ্চল–২৫–এর কর্মকর্তা।
আজ রোববার অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) থেকে ফাতেমা বেগমকে বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়। আদেশে সই করেন আইআরডি সচিব আবদুর রহমান খান।
আদেশে বলা হয়, ফাতেমা বেগম গত ১২ এপ্রিল আনুমানিক রাত আটটার দিকে ঢাকা মেট্রো–গ–৩৪–৫৯০৬ নম্বর প্রাইভেট কারে অবস্থানকালে লালবাগ থানার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পলাশী মোড়ে কর্মরত ট্রাফিক সার্জেন্ট শাহা জামাল গাড়ির কাগজপত্র প্রদর্শন করতে বলেন। এ সময় ফাতেমা বেগম গাড়ির কাগজপত্র সঠিক আছে বলে কাগজপত্র প্রদর্শন করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ট্রাফিক সার্জেন্ট আবার গাড়ির কাগজপত্র প্রদর্শন করতে বলায়, ফাতেমা বেগম গাড়ি থেকে বের হয়ে ট্রাফিক সার্জেন্টকে অকথ্য ভাষায় (যেমন ছোটলোকের বাচ্চা, ফকিন্নির বাচ্চা, সারা জীবন ঘুষ খাইছে ইত্যাদি) গালিগালাজ করেন। এ ঘটনায় ট্রাফিক সার্জেন্ট শাহা জামাল তাঁর বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় মামলা দায়ের করেন।
আদেশে আরও বলা হয়, যেহেতু ফাতেমা বেগম ঢাকা ট্রাফিক সার্জেন্টকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুসারে ফাতেমা বেগমকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। তিনি সাময়িক বরখাস্তের সময়ে বিধি মোতাবেক খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন।