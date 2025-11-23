সিরামিক শিল্পের সক্ষমতা তুলে ধরতে ঢাকায় শুরু হচ্ছে চার দিনের ‘সিরামিক এক্সপো’

বাংলাদেশের সিরামিক শিল্পকে বিশ্ববাজারে আরও ভালোভাবে পরিচিত করাতে ঢাকায় শুরু হচ্ছে চার দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ‘সিরামিক এক্সপো বাংলাদেশ ২০২৫’।
রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) ২৭ নভেম্বর শুরু হবে এ মেলা, চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। মেলার আয়োজক বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমইএ)।
আজ রোববার পল্টনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছে বিসিএমইএ। সংগঠনটি জানায়, সিরামিক এক্সপোতে বাংলাদেশসহ ২৫টি দেশ থেকে ১৩৫টি প্রতিষ্ঠান ও ৩০০ ব্র্যান্ড অংশ নেবে। তাদের পাশাপাশি এ খাতের ৫০০ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি ও ক্রেতা অংশ নেবেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিসিএমইএ সভাপতি মইনুল ইসলাম। মেলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন মেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও বিসিএমইএর সাধারণ সম্পাদক ইরফান উদ্দীন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিসিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো. মামুনুর রশীদ ও আবদুল হাকিম, সহসভাপতি রাশীদ মাইমুনুল ইসলাম ও পরিচালক মো. জিয়াউল হক।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২৭ নভেম্বর বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করার কথা। ২৯ নভেম্বর মেলার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেনের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
বিসিএমইএ সভাপতি মইনুল ইসলাম বলেন, দেশে ইতিমধ্যে টেবিলওয়্যার, টাইলস ও স্যানিটারিওয়্যারসহ বিভিন্ন খাতের ৭০টির বেশি কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব পণ্যের স্থানীয় বাজার বছরে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার। গত ১০ বছরে এ শিল্পে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বেড়েছে প্রায় ১৫০ শতাংশ। বর্তমানে ৫০টির বেশি দেশে বাংলাদেশের সিরামিক পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। এর মাধ্যমে বছরে আয় হচ্ছে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এ শিল্প খাতে মোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার কোটি টাকার বেশি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের।
মেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও বিসিএমইএ সাধারণ সম্পাদক ইরফান উদ্দীন বলেন, সিরামিক এক্সপো বাংলাদেশ-২০২৫ দেশের চতুর্থ ও এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। এতে থাকবে তিনটি সেমিনার, জব ফেয়ার বা চাকরি মেলা, বিটুবি ও বিটুসি মিটিং, লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন, স্পট অর্ডার, র্যাফেল ড্র ও নতুন পণ্যের উদ্বোধন। সিরামিক প্রস্তুতকারক, রপ্তানিকারক ও সরবরাহকারীরা এ মেলায় তাদের নতুন পণ্য, আধুনিক প্রযুক্তি ও নিজেদের দক্ষতা বিশ্বব্যাপী তুলে ধরার সুযোগ পাবেন।
ইরফান উদ্দীন আরও বলেন, সিরামিক শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার ভবিষ্যৎকে পুরোপুরি বদলে দেবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। অটোমেশন, উন্নত ডিজিটাল প্রিন্টিং, রোবোটিক হ্যান্ডলিংসহ আধুনিক প্রযুক্তি সিরামিক শিল্পে বড় পরিবর্তন আনবে। এর মাধ্যমে উৎপাদন আরও দ্রুত, নির্ভুল ও সাশ্রয়ী হবে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্মার্ট টাইলস ও সেন্সর ইন্টিগ্রেটেড পণ্যের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বাজারেও এর প্রভাব পড়বে। প্রেমিক এক্সপোতে এ ধরনের প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হবে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, চার দিনব্যাপী এ মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
এবারের সিরামিক এক্সপোর মূল পৃষ্ঠপোষক হিসবে আছে শেলটেক সিরামিকস। এ ছাড়া প্লাটিনাম স্পনসর হিসেবে রয়েছে ডিবিএল সিরামিকস, আকিজ সিরামিকস ও মেঘনা সিরামিক। গোল্ড স্পনসর হিসেবে রয়েছে মীর সিরামিক, আবুল খায়ের সিরামিক, এইচএলটি ডিএলটি ও সাকমি।