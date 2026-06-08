মে মাসে অর্থনীতির গতি বেড়েছে, পিএমআই ৬২.৮

মে মাসে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি বেড়েছে। গত মাসে বাংলাদেশ পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্সের (পিএমআই) মান ছিল ৬২ দশমিক ৮। এপ্রিলের ৫৪ দশমিক ৬ থেকে যা ৮ দশমিক ২ পয়েন্ট বেশি। এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে সম্প্রসারণের গতি আরও জোরালো হয়েছে।
আজ সোমবার প্রকাশিত বাংলাদেশ পিএমআই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উৎপাদন ও সেবা খাতে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি, নির্মাণ খাতের পুনরুদ্ধার ও কৃষি খাতের ধারাবাহিক সম্প্রসারণের ফলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতি বেড়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, কৃষি খাত টানা ৯ম মাসের মতো সম্প্রসারণের ধারা বজায় রেখেছে। ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, যদিও নতুন ব্যবসা ও উৎপাদন উপকরণের ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমেছে। তবে জমে থাকা কাজের সূচকে সংকোচন দেখা গেছে।
টানা দ্বিতীয় মাসের মতো সম্প্রসারণ হয়েছে উৎপাদন খাতের। এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। নতুন কার্যাদেশ, রপ্তানি আদেশ, কাঁচামাল ক্রয় ও কর্মসংস্থানে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। আমদানি ও জমে থাকা কার্যাদেশও আবার বেড়েছে।
এদিকে টানা তিন মাস সংকোচনের পর নির্মাণ খাত আবার সম্প্রসারণে ফিরেছে। নতুন কাজ, নির্মাণ কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানে ইতিবাচক ধারা দেখা গেছে। একই সঙ্গে নির্মাণ উপকরণের ব্যয় বৃদ্ধির হার আরও বেড়েছে।
সেবা খাত টানা ২০তম মাসের মতো সম্প্রসারণে আছে। এ খাতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন ব্যয়ের হার বেড়েছে। নতুন ব্যবসাও আবার সম্প্রসারণে ফিরেছে।
খাতভিত্তিক সূচকে দেখা যায়, মে মাসে কৃষি খাতের সূচক ছিল ৭০, উৎপাদন খাতের ৬৪ দশমিক ১, সেবা খাতের ৬২ দশমিক ৩ ও নির্মাণ খাতের ৫২ দশমিক ৯। আগের মাসে এ সূচকগুলো ছিল যথাক্রমে ৭০ দশমিক ৭, ৫৬ দশমিক ৯, ৫১ দশমিক ৮ ও ৪৪ দশমিক ৬।
প্রতিবেদনে ভবিষ্যৎ ব্যবসা সূচকের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, কৃষি, নির্মাণ ও সেবা খাতে সম্প্রসারণের ধারা অব্যাহত থাকবে, এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবে উৎপাদন খাতে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা কিছুটা দুর্বল, সেখানে সংকোচনের আশঙ্কা আছে।
প্রতিবেদন প্রসঙ্গে পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের কারণে জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি, সরবরাহব্যবস্থায় বিঘ্ন ও মূল্যস্ফীতির চাপ ছিল অর্থনীতিতে। তবে ঈদ সামনে রেখে অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম বেড়ে যাওয়ায় মে মাসে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের গতি বেড়েছে।
পিএমআই সূচকের মান ৫০-এর ওপর থাকলে ধরা হয় অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ হয়েছে। ৫০-কে স্থিতিশীল ও ৫০-এর নিচের অবস্থান সংকোচন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।