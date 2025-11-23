অর্থনীতি

৪ মাসে প্রকল্পের ১% টাকা খরচ করতে পারেনি ৫ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) পাঁচ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের বরাদ্দের ১ শতাংশের বেশি টাকা খরচ করতে পারেনি। এর মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংসদবিষয়ক সচিবালয় এক টাকাও খরচ করেনি।

অন্য তিনটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হলো বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়; জননিরাপত্তা বিভাগ; অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)।

গতকাল বৃহস্পতিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) জুলাই-অক্টোবর মাসের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হালনাগাদ চিত্র প্রকাশ করেছে। সেখানে এই চিত্র পাওয়া গেছে।

আইএমইডি সূত্রে জানা গেছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৫টি প্রকল্পে ১২১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। কিন্তু চার মাসে এক টাকাও খরচ হয়নি। অন্যদিকে সংসদবিষয়ক সচিবালয়ের ১ প্রকল্পে ২০ লাখ বরাদ্দ থাকলেও এখনো কোনো টাকা খরচ করতে পারেননি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

একইভাবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ১৩টি প্রকল্পে ২ হাজার ৪৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। খরচ হয়েছে মাত্র ২০ কোটি টাকা। অন্যদিকে জননিরাপত্তা বিভাগের ১৪ প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ১ হাজার ১৮৪ কোটি টাকা। খরচ মাত্র ১১ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের (আইআরডি) খরচ হয়েছে মাত্র ৭ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। এই বিভাগের ৬ প্রকল্পে বরাদ্দ ৭৭৫ কোটি টাকা।

গত জুলাই-অক্টোবর মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হার মাত্র ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে সব মিলিয়ে ১৯ হাজার ৮৭৮ টাকা খরচ হয়েছে, যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা কম।

চলতি অর্থবছরে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকার এডিপি নেওয়া হয়েছে। ১ হাজার ১৯৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

