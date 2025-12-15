নির্বাচনে বাড়তি খরচের প্রস্তাব এখনো আসেনি: অর্থ উপদেষ্টা

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি ভালো আছে। আর নির্বাচন কমিশন মনে হয় আগামী সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ খুব ভালোভাবেই করেছে।
আজ সোমবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা এ কথা বলেন। নির্বাচনের জন্য সুস্থ পরিবেশ আছে কি না, এটা ছিল অর্থ উপদেষ্টার কাছে প্রশ্ন।
সাংবাদিকদের অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন মনে হয় প্রস্তুতিমূলক কাজ খুব ভালোভাবেই করেছে। আপনারা দেখবেন, তারা সময়মতো ভোটার তালিকা সংশোধন করেছে ও নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছে। এখন দরকার বাস্তবায়ন করার। রাজনৈতিক দলগুলো বলছে যে তারা নির্বাচন করবে। তফসিলের ব্যাপারে সবাই একবাক্যে বলেছে যে তা ঠিক আছে।’
একসঙ্গে গণভোট হওয়ার জন্য ২০ শতাংশ খরচ বাড়তে পারে বলে আলোচনা হচ্ছে—এ বিষয়ের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘এটা তো নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। প্রস্তাব পাঠাতে নির্বাচন কমিশনকে বেঁধে-ধরে বলা হবে না। তবে এখন পর্যন্ত কোনো চাহিদাপত্র আসেনি। যখন আসবে, তখন বুঝতে পারব এবং তাড়াতাড়িই প্রক্রিয়া করব।’
অর্থ উপদেষ্টা জানান, সৌদি আরব থেকে ৮০ হাজার টন ইউরিয়া সার আমদানির সিদ্ধান্ত হয়েছে ক্রয় কমিটিতে। এ সার আনতে ব্যয় হবে ৪০৬ কোটি ১৮ লাখ টাকা।
এ ছাড়া নওগাঁ ও বগুড়া জেলায় একটি করে সারের গুদাম নির্মাণের পূর্ত কাজের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে আজ। ‘সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলায় ২৫ হাজার টন ও বগুড়া জেলায় ২০ হাজার টন সার ধারণ ক্ষমতার গুদাম নির্মাণের পূর্ত কাজের এ ক্রয় প্রস্তাব ছিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের।