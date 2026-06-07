আজ রোববার দুপুরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আবদুর রহিম সাকি (জোনায়েদ সাকি)
আজ রোববার দুপুরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আবদুর রহিম সাকি (জোনায়েদ সাকি)
অর্থনীতি

আওয়ামী লীগের আমলের কারসাজির পরিসংখ্যান পর্যালোচনা হচ্ছে: পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আওয়ামী লীগের আমলের কারসাজির পরিসংখ্যান পর্যালোচনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আবদুর রহিম সাকি (জোনায়েদ সাকি)। তিনি বলেন, কারসাজির পরিসংখ্যান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য-উপাত্ত বিবিএসকেই পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছে। পরিসংখ্যানের সবকিছু ‘ফরেনসিক রিভিউ’ হচ্ছে।

আজ রোববার দুপুরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি।

পরিসংখ্যান নিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত চাই। কোনো পরিসংখ্যান কার্পেটের নিচে লুকিয়ে রাখতে চাই না। বরং প্রকৃত অবস্থা জানতে চাই। তাই কোনো কারসাজি যেন না হয়, সে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মূল্যস্ফীতি কীভাবে গণনা করা হয়, তা–ও আমরা খতিয়ে দেখব।’

প্রকল্প নিয়ে জোনায়েদ সাকি বলেন, ৬০-৭০ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে—এমন প্রকল্পের পর্যালোচনা হচ্ছে। ভবিষ্যতে কর্মসূচির আওতায় একগুচ্ছ সমজাতীয় প্রকল্প নেওয়া হতে পারে। প্রকল্পের সময় কিংবা খরচ বৃদ্ধির দায় নিতে হবে প্রকল্প পরিচালকদের—প্রধানমন্ত্রী এমন স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রকল্প পরিচালকদের পুল তৈরির নীতিমালা হচ্ছে।

এবারের বাজেটে প্রান্তিক মানুষের উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তায় বরাদ্দ বেশি দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এর সুফল পাবেন। ব্যাংক ও আর্থিক খাতের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকার কাজ করছে। একটি আত্মনির্ভরশীল জ্বালানি নীতি তৈরির চেষ্টা চলছে।

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