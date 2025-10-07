দারিদ্র্য পরিমাপপদ্ধতির সমালোচনা করলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ

দারিদ্র্য পরিমাপ করার পদ্ধতির সমালোচনা করলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘পাঁচ হাজার লোকের টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নিয়ে বললেন, দারিদ্র্য বেড়ে গেছে। এগুলো তো আমি জানি।’
উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আমাকে একজন বলেছেন, স্যার, আপনি একটা পেপার লেখেন, একটা ফার্ম ২০ হাজার জনের জবাব দিয়ে দেবে কালকের মধ্যে। তবে দারিদ্র্য নিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে, এটা আমি স্বীকার করি।’
আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ এ কথা বলেন।
বৈঠক শেষে দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘তাত্ত্বিক দিকে এখন যাব না। দারিদ্র্য বেড়ে গেছে, দারিদ্র্য আছে—এগুলো বলতে হলে অনেক বক্তব্য দিতে হবে। আমি তো জানি কীভাবে ওরা দারিদ্র্য পরিমাপ করে।’
অর্থ উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন একবার বলেছিলেন, খুব কঠিন দারিদ্র্য আমার পরিমাপ করতে হবে না। দরিদ্র লোক দেখলেই চিনতে পারবেন, তার চেহারা, তার ভাবে।’
সম্প্রতি বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশে এখন দারিদ্র্যের হার ২৭ দশমিক ৯৩ বা প্রায় ২৮ শতাংশ। সরকারি হিসাবেই ২০২২ সালে এ হার ছিল ১৮ দশমিক ৭।
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বস্তিতে আছেন বলে জানালেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, ‘অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমি স্বস্তিতে আছি। আমরা মোটামুটি একটু আত্মবিশ্বাসী।’
আগামী নির্বাচনের জন্য ৪২০ কোটি টাকা দিয়ে বডি ক্যামেরা কেনা হচ্ছে, তা অপচয় মনে করছেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘সেটা আপনারা পরে বুঝতে পারবেন।’
বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান বা নেপালের চেয়েও খারাপ—এমন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘মূল্যস্ফীতির হার ১১-১৪ শতাংশ ছিল। ৮ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। যদি ৪ শতাংশে নামিয়ে আনতে পারতাম, তাহলে মহানন্দ হতো।’
বাংলাদেশ সরকার ২ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার খরচ করে চীন থেকে ২০টি যুদ্ধজাহাজ কিনছে, এ বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘এ নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না।’ কেন ফাইটার জাহাজের দরকার হচ্ছে—এমন প্রশ্ন করা হলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘ওটা ওদের ব্যাপার। এখন আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।’
১৩ অক্টোবর শুরু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলনে যাওয়ার বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘আইএমএফের পাইপলাইনে আরও কিছু অর্থ আছে। এগুলো নিয়ে কথা হবে। ভবিষ্যতে আমাদের কী পরিকল্পনা আছে, এবার খোলামেলা আলোচনা হবে না।’
যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা পাল্টা শুল্ক নিয়ে করা এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘শুল্ক ইতিমধ্যে কার্যকর।’
সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতনকাঠামো দিতে যাচ্ছেন কি না—এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘সেটা পরে একসময় আমি দেখব। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে একসময় আমি বলব।’