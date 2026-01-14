জুলাই–ডিসেম্বর সময়ে এডিপি বাস্তবায়ন ৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন

গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন হয়েছে। এই হার মাত্র ১৭ দশমিক ৫৪ শতাংশ।
আজ বুধবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের (জুলাই-ডিসেম্বর) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হালনাগাদ চিত্র প্রকাশ করেছে। সেখানে এই তথ্য উঠে এসেছে।
শুধু বাস্তবায়নের হার কম নয়, টাকার অঙ্কেও খরচ কমেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি কম খরচ হয়েছে। গত জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে এডিপি ছিল ৪১ হাজার ৮৭৭ কোটি টাকা। গতবার একই সময়ে ৫০ হাজার ২ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল।
চলতি অর্থবছরে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকার এডিপি নেওয়া হয়েছে। গত সোমবার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্পসহ এডিপির আকার কমিয়ে ২ লাখ ৮ হাজার ৯৫৩ কোটি টাকা করা হয়।
আইএমএইডি সূত্রে জানা গেছে, ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত প্রথম ছয় মাসের হিসাবে ১৮ থেকে ২৪ শতাংশ এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে। এবার তা সাড়ে ১৭ শতাংশে নেমে এল।