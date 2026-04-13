জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভবন
অর্থনীতি

কোম্পানি করদাতাদের রিটার্ন জমার সময় আরও এক মাস বাড়ল

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

কোম্পানি করদাতাদের আয়কর দাখিলের সময় আরও এক মাস বাড়ল। আগামী ১৫ মে পর্যন্ত কোম্পানি করদাতারা রিটার্ন দিতে পারবে।

আজ সোমবার এক আদেশে এই সময় বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। একাধিকবার সময় বাড়ানোর পর কোম্পানির আয়কর রিটার্ন দাখিলের আগের সময়সীমা ছিল ১৫ এপ্রিল।

আজ এ বিষয়ে করনীতির দ্বিতীয় সচিব মো. একরামুল হক স্বাক্ষরিত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এনবিআর।

আদেশে বলা হয়, আয়কর আইন, ২০২৩–এর ধারা ৩৩৪–এর দফা (খ)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্বাভাবিক করদাতা এবং হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্য সব করদাতার ২০২৫–২৬ করবর্ষের রিটার্ন দাখিলের তারিখ এক মাস বৃদ্ধি করা হলো।

