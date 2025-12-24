পৌনে ২ লাখ তরুণের কর্মসংস্থানে আরও ১৫ কোটি ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক

স্বল্প আয়ের তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াতে বাংলাদেশকে আরও ১৫ কোটি ডলার ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক। বর্তমান বাজারদরে এর পরিমাণ ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকার বেশি। এই অর্থে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী ও নারীদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
আজ বুধবার বিশ্বব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।
বিশ্বব্যাংক আরও বলেছে, বিশ্বব্যাংকের এই অতিরিক্ত অর্থায়ন যাবে রিকভারি অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ) প্রকল্পে। এর মাধ্যমে সারা দেশে আরও প্রায় ১ লাখ ৭৬ হাজার তরুণের কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ তৈরি হবে। এর আগে প্রকল্পটির আওতায় ২ লাখ ৩৩ হাজার মানুষ সুবিধা পেয়েছেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশ কর্মসূচি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঋণের সুবিধাসহ সমন্বিত সেবা পাবেন, যা কর্মসংস্থান ও ব্যবসা সম্প্রসারণের বাধা কাটাতে সহায়তা করবে। নারীর ক্ষমতায়নে উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে মানসম্মত শিশুযত্ন সেবার সুযোগও যুক্ত হচ্ছে। পাশাপাশি জলবায়ু সহনশীল জীবিকার ওপর জোর দেওয়া হবে, যাতে ওই এলাকার জনগোষ্ঠী জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলা করতে পারে।
বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় পরিচালক গেইল মার্টিন বলেন, ‘ভালো চাকরি একজন মানুষ, একটি পরিবার ও একটি জনগোষ্ঠীর জীবন বদলে দিতে পারে। কিন্তু প্রতিবছর শ্রমবাজারে প্রবেশ করা বহু তরুণ কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না। কর্মসংস্থানের মান, দক্ষতার ঘাটতি ও অসামঞ্জস্যও বড় চ্যালেঞ্জ। এই অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের পরিবার থেকে আসা আরও বেশি তরুণ—বিশেষ করে নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানুষ বাজারে চাহিদা অনুসারে দক্ষ হতে পারবেন।
বিশ্বব্যাংক বলেছে, প্রকল্পের কার্যক্রম শহরের বাইরে গ্রামীণ এলাকাতেও সম্প্রসারিত হবে, যাতে প্রান্তিক তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাও সহায়তা পাবেন। প্রশিক্ষণ শেষ করা শিক্ষানবিশদের ৮০ শতাংশের বেশি তিন মাসের মধ্যেই কাজ পেয়েছেন। তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাও আয় ও ব্যবসা পরিচালনায় উন্নতির কথা জানিয়েছেন।
এই অতিরিক্ত অর্থায়নের ফলে এই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের মোট সহায়তার পরিমাণ দাঁড়াল ৩৫ কোটি ৭ লাখ ৫০ হাজার ডলার।