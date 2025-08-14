এনবিআর বিলুপ্তির অধ্যাদেশ সংশোধন হতে পারে এক সপ্তাহের মধ্যে

রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ সংশোধন হতে আরও এক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। অধ্যাদেশ সংশোধনের পাশাপাশি বিধিমালার খসড়া তৈরির কাজও প্রায় শেষের পথে। সচিবালয়ে আজ বৃহস্পতিবার অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বৈঠকে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) বিলুপ্ত করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ নামে দুটি বিভাগ করে গত ১২ মে অধ্যাদেশ জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার। এনবিআর এখন রাজস্ব নীতি প্রণয়ন এবং আদায়—দুটো কাজ করে থাকে। নতুন অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন হলে রাজস্ব নীতি প্রণয়ন একটি বিভাগ করবে এবং আদায় করবে আরেক বিভাগ।
এনবিআরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এর বিরোধিতা করে আসছিলেন। সারা দেশের শুল্ক-কর কার্যালয়ে তাঁরা অচলাবস্থাও তৈরি করেন।
অর্থ মন্ত্রণালয় পরে শুল্ক-কর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ সংশোধনের আশ্বাস দেয় গত মে মাসে। সরকার বিষয়টি সুরাহার জন্য এক পর্যায়ে দায়িত্ব দেয় ফাওজুল কবির খানকে।
বৈঠকের একটি সূত্র জানায়, নতুন দুই বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সবার নিয়োগপদ্ধতি, জনবলকাঠামো ইত্যাদি চূড়ান্ত করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে সচিব নিয়োগ করা হবে মেধা, ন্যায়নিষ্ঠতা, সততা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি বিবেচনা করে—এটা মোটামুটি নিশ্চিত। অধ্যাদেশ শেষ পর্যন্ত এমনভাবে করা হচ্ছে, যাতে উভয় পক্ষের জন্য তা ‘উইন-উইন’ হয়।