পিএমআই সূচক: ডিসেম্বরে নির্মাণ খাতের সংকোচন, অর্থনীতিতে গতি কিছুটা বেড়েছে

গত মাসে অর্থাৎ ২০২৫ সালের শেষ মাস ডিসেম্বরে দেশের নির্মাণ খাত সংকুচিত হয়েছে। এ ছাড়া দেশের প্রধান তিনটা খাতের সম্প্রসারণ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে গত নভেম্বরের তুলনায় ডিসেম্বরে দেশের প্রধান চারটি খাতের সম্প্রসারণ হয়েছে।
ডিসেম্বর মাসে দেশের পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্সের (পিএমআই) মান ছিল ৫৪ দশমিক ২, যা নভেম্বর মাসে ছিল ৫৪। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতি সম্প্রসারণের ধারায় আছে, যদিও এ হার তেমন একটা বেশি নয়।
দেশের অর্থনীতির প্রধান চারটি খাত, অর্থাৎ কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা খাত নিয়ে প্রতি মাসে এই পিএমআই ইনডেক্স প্রকাশ করা হচ্ছে। এই সূচকের মান ৫০-এর ওপরে থাকলে বোঝা যায় যে সেই খাতের সম্প্রসারণ হয়েছে। মান ৫০-এর নিচে থাকলে ধরে নেওয়া হয়, সেই খাতের সংকোচন হয়েছে।
ডিসেম্বর মাসে কৃষি খাতের পিএমআই সূচক ছিল ৫৯ দশমিক ৬। উৎপাদন খাতের সূচকের মান ছিল ৫৮ দশমিক ২। নির্মাণ খাতের সূচকের মান ছিল ৪৯ দশমিক ৮ এবং সেবা খাতের সূচকের মান ছিল ৫১ দশমিক ৮।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তিন মাস টানা প্রবৃদ্ধির পর নির্মাণ খাত আবারও সামান্য সংকোচনের ধারায় ফিরে গেছে। নতুন ব্যবসা সূচকে সংকোচনের গতি সবচেয়ে বেশি। একই সঙ্গে নির্মাণ কার্যক্রম ও কর্মসংস্থান সূচকে প্রবৃদ্ধির গতি মন্থর হয়েছে, যদিও উপকরণ ব্যয় সূচকে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা বেড়েছে।
নির্মাণ খাতে আগের সময়ে পাওয়া কিন্তু এখনো সম্পন্ন না হওয়া কাজের পরিমাণ (অর্ডার ব্যাকলগ) কমছেই। অর্থাৎ নতুন কাজ আসার তুলনায় পুরোনো কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার গতি বেশি। ইতিবাচক দিক হলো, আগের মাসগুলোর তুলনায় এবার এই কমার গতি কিছুটা কমেছে, অর্থাৎ এই খাতে সংকোচনে থাকলেও পরিস্থিতির অবনতি আগের মতো অতটা হারে হচ্ছে না।
ভবিষ্যৎ ব্যবসা সূচকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কৃষি, শিল্প, নির্মাণ ও সেবা-অর্থনীতির চারটি প্রধান খাতেই প্রবৃদ্ধির গতি আগের তুলনায় কমেছে।
এ বিষয়ে পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, সর্বশেষ পিএমআই সূচকে দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির গতি তেমন একটা নেই। যতটুকু প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, তার ভিত্তি হচ্ছে কৃষি খাতের শক্তিশালী অবস্থান।
মাসরুর রিয়াজ আরও বলেন, শিল্প খাতে টানা দ্বিতীয় মাসের মতো মন্দাভাব দেখা গেছে। নির্মাণ খাত আবারও সংকোচনের ধারায় চলে গেছে। তবে ভবিষ্যৎ ব্যবসা সূচক অর্থনীতির সব প্রধান খাতেই সম্প্রসারণের মধ্যে আছে। এ পরিস্থিতিতে নির্বাচনের পর অর্থনীতির গতি বজায় থাকবে, সেই আশা করা যায়।
ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সংগঠন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স (এমসিসিআই) ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশ যৌথভাবে পিএমআই প্রণয়ন করছে। আজ বুধবার ডিসেম্বর মাসের পিএমআই প্রকাশ করা হয়েছে।