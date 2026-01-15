অর্থনীতি

ছয় ধরনের ভাতার নতুন হার হবে, পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন

বিশেষ প্রতিনিধিঢাকা

ছয় ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতার নতুন হার নির্ধারণ করা হবে। এগুলো হচ্ছে বয়স্ক ভাতা; বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা; প্রতিবন্ধী ভাতা; শিক্ষা উপবৃত্তি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি এবং অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির (ইজিপিপি) আওতাধীন ভাতা। মূল্যস্ফীতির হারের সঙ্গে সংগতি রেখে ঠিক করা হবে এসব ভাতার হার।

ছয় ধরনের ভাতার নতুন হার নির্ধারণে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ গত মঙ্গলবার ১২ সদস্যের একটি আন্তমন্ত্রণালয় কার্যকরী কমিটি গঠন করেছে। কমিটির প্রধান করা হয় অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও সামষ্টিক অনুবিভাগ) মো. হাসানুল মতিন। নতুন কমিটি ভাতার যে হার নির্ধারণ করবে তা আগামী ২০২৬–২৭ অর্থবছরের প্রথম দিন অর্থাৎ এ বছরের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান।

জানা গেছে, ভাতাগুলোর হার বৃদ্ধি, হ্রাস বা অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত হবে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদকে সভাপতি করে গঠিত সামাজিক নিরাপত্তাসংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে। ২১ জানুয়ারি সচিবালয়ে এ বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা। অর্থ বিভাগের অফিস আদেশে বলা হয়েছে, আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি সামাজিক নিরাপত্তাসংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিকে ভাতার হার নির্ধারণে সহায়তা করবে।

কমিটির কর্মপরিধিতে পাঁচটি বিষয় রয়েছে। বলা হয়েছে, কমিটি ছয় ধরনের ভাতার হারের সময়ভিত্তিক পর্যালোচনা করবে এবং এ হার নির্ধারণ ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মূল অর্থনৈতিক সূচক হিসেবে বিবেচনা করবে ভোক্তা মূল্যসূচক।

কমিটি বছরে একবার ভাতার হার পর্যালোচনা করবে এবং এ বিষয়ক সুপারিশ–সংবলিত প্রতিবেদন অর্থসচিবের কাছে দাখিল করবে। অর্থসচিব পরে তা উপস্থাপন করবেন সামাজিক নিরাপত্তাসংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির কাছে। কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

এবারের কমিটি গঠনের আগে একই বিষয়ে গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছিল অর্থ বিভাগ। সেটি বাতিল করা হয়েছে। তবে আগের কমিটি ও নতুন কমিটির কর্মপরিধি একই।

এবারের কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে থাকছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে একজন করে যুগ্ম সচিব। এ ছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের একজন যুগ্ম প্রধান এবং মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে একজন করে পরিচালক থাকবেন কমিটিতে। কমিটির সদস্যসচিব থাকবেন অর্থ বিভাগের একজন উপসচিব।

এবারের কমিটিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর থেকে একজন করে নতুন সদস্য নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারী এবং বয়স্ক ভাতার হার মাসিক ৬৫০ টাকা। প্রতিবন্ধীদের মাসিক ভাতা ৯০০ টাকা এবং মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতা ৮৫০ টাকা।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১ লাখ ১৬ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যার মধ্যে পেনশন বাবদ বরাদ্দ ৩৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। পেনশন ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৮১ হাজার ২৯৭ কোটি টাকা। এ অর্থ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১ দশমিক ৮৭ শতাংশ। অথচ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) মান অনুযায়ী, একটা দেশের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত জিডিপির ৫ শতাংশ পরিমাণ অর্থ।

