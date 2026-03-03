জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান
অর্থনীতি

ভুয়া ই–মেইল খুলে এনবিআর চেয়ারম্যানের নামে টাকা দাবি, থানায় জিডি

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খানের নামে ই–মেইল খুলে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে টাকা দাবি করছে একটি চক্র। কয়েক দিন ধরেই এমন ঘটনা ঘটছে।

বিষয়টি নজরে এলের আজ মঙ্গলবার শেরেবাংলা নগর থানায় সাধারণ ডায়েরি করে এনবিআর। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এনবিআরের চেয়ারম্যানের নাম ব্যবহার করে ভুয়া ই–মেইল আইডি খোলা হয়। এরপর সেই ভুয়া আইডির মাধ্যমে একটি প্রতারক চক্র বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা দাবি করছে। বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নজরে এসেছে। প্রতারক চক্রটি সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে আজ রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। ডায়েরি নম্বর ২৫৮।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সবাইকে এই প্রতারক চক্র থেকে সাবধান থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

