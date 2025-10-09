এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)
ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ১০ কোটি ডলার ঋণ দেবে এডিবি, ১৫ হাজার কর্মসংস্থানের আশা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে ঋণ দিচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সাইজ এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আওতায় ১০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর বাইরে অবস্থিত কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পাওয়া সহজ করা। প্রকল্পটির মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ১৫ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার শেরেবাংলা নগরের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সম্মেলনকক্ষে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এতে সই করেন ইআরডি সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী এবং এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হো ইউন জং। এডিবি থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

প্রকল্পটি গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে এবং ব্যাংক সেবার বাইরে থাকা উদ্যোক্তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে। বার্ষিক ২ শতাংশ সুদে ৫ বছরের প্রেস পিরিয়ডসহ মোট ২৫ বছরে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

এ ছাড়া প্রকল্পে ৯ লাখ ৫০ হাজার ডলারের কারিগরি সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ও অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন, সবুজ অর্থায়ন এবং ভ্যালু চেইনভিত্তিক ফাইনান্সিং পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। প্রকল্পটি জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সবুজ পণ্যে উদ্ভাবনেও সহায়তা করবে, যাতে নতুন বাজার সৃষ্টির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়।

চুক্তি নিয়ে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হো ইউন জং বলেন, বাংলাদেশ অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার পথে অগ্রসর হচ্ছে। গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ খাতের উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি দারিদ্র্য, আয়বৈষম্য ও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্প গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের বিশেষত নারী উদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের সুযোগ বাড়াবে। পাশাপাশি তাদের ব্যবসা ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়নেও সহায়তা দেবে।

