ঢাকা চেম্বারের সেমিনারে উপস্থিত অতিথিরা
ঢাকা চেম্বারের সেমিনারে উপস্থিত অতিথিরা
অর্থনীতি

এলডিসি উত্তরণ পেছানো হবে কি না, এ সিদ্ধান্ত নেবে পরবর্তী সরকার: মনজুর হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

এলডিসি উত্তরণ নিয়ে বর্তমান সরকার প্রস্তুতি চালিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য মনজুর হোসেন। তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান। তবে এখন উত্তরণ হবে নাকি পিছিয়ে দেওয়া হবে, সেটা হয়তো পরবর্তী সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

আজ রোববার মতিঝিলে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন মনজুর হোসেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকিন আহমেদ। সেমিনারে বক্তব্য দেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। ঢাকা চেম্বার ভবনে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

জিইডির সদস্য মনজুর হোসেন বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এটা শুধু সরকারের প্রস্তুতির বিষয় নয়, বেসরকারি খাতের প্রস্তুতি নিতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী পাঁচ বছর পরও প্রস্তুতি নেওয়া হবে না।

মনজুর হোসেন আরও বলেন, ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ শতাংশ শুল্ক মেনে নিতে পারলে এই চ্যালেঞ্জও আমরা উতরে যেতে পারব। নেপাল উত্তরণ করছে, সেখানে আমরা পাঁচ বছর সময় চাইব, সেটা হয়তো হবে না। পেছানো গেলে ভালো, তবে না হলেও প্রস্তুতি রাখতে হবে।’

সিপিডির বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশ সময় পেছানোর আবেদন করতে পারে। কিন্তু সেটা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হতে হবে। তিনটি সূচকে আমাদের অবস্থান কম দেখাতে হবে। ১ হাজার ৩০০ ডলার মাথাপিছু আয় হলে উত্তরণ হওয়ার সক্ষমতা অর্জন হয়। কিন্তু আমাদের বর্তমানে আছে ২ হাজার ৮০০ ডলারের বেশি। তাই সময় বাড়ানোর আবেদন করলেও প্রস্তুতি রাখতে হবে।’

সেমিনারে অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন