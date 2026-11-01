তিন বছরের মধ্যে চার খাতের সংস্কার সম্পন্ন করতে হবে: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

চার খাতের সংস্কার সম্পন্ন করায় জোর দিয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সময়সীমা পিছিয়ে দিতে জাতিসংঘ যে ব্যতিক্রমী সুযোগ দিয়েছে, সেই অতিরিক্ত সময় কাজে লাগিয়ে এসব সংস্কার করতে হবে বলে মনে করেন তিনি।
সিপিডি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘বাংলাদেশের জন্য সংস্কারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংস্কার সম্পন্ন না হলে দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়বে।’ তিনি আরও বলেন, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি, সামাজিক সুরক্ষা ও সরবরাহব্যবস্থা—এই চার খাতের সংস্কার করতে হবে।
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, এসব খাতে সংস্কার হলে তৈরি পোশাকের (আরএমজি) বাইরে রপ্তানি বহুমুখীকরণ সম্ভব হবে। পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে।
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে বলেন, এই চার খাতে সংস্কার কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতি এলডিসি থেকে মসৃণ ও টেকসই ও অপরিবর্তনীয়ভাবে উত্তরণের জন্য প্রস্তুত হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশকে উত্তরণের জন্য আরও তিন বছর সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত জাতিসংঘের ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক নাজনীন আহমেদ, সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান, গবেষণা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান।