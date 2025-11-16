অর্থ উপদেষ্টার নামে ভুয়া ভিডিও প্রচারিত হচ্ছে: অর্থ মন্ত্রণালয়

স্বার্থান্বেষী মহল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তাদের বিজ্ঞাপন বা প্রচারের কাজে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করে ভুয়া ভিডিও/নিউজ প্রচার করছে। ভিডিওতে ব্যবহৃত বক্তব্য ও তথ্যের সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয় বা অর্থ উপদেষ্টার কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। আজ রোববার অর্থ মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ধারণা করা হচ্ছে, ভিডিওটিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে ভয়েস দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাকগ্রাউন্ডে অর্থ উপদেষ্টার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট জনমনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করছে এবং অর্থ উপদেষ্টার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে ভিডিওটি অপসারণ ও আইনগত ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এ ধরনের ভুয়া ভিডিও বা সংবাদে বিভ্রান্ত না হয়ে বরং এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। যাচাই-বাছাই না করে ও নিশ্চিত না হয়ে কেউ যাতে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন না করে, বিজ্ঞপ্তিতে এ জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে।
অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ করে আজ রোববার ভিডিওটি দেখতে চাইলে তা অবশ্য বন্ধ পাওয়া গেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, ভিডিওর লিংকটি বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তাতে সাড়া দিয়ে বিটিআরসি তা বন্ধ করেছে।